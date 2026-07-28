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کد خبر:
۵۸۶۷۱۰۸
تاریخ انتشار:
۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۸
بوشهر
»
اجتماعی
شهید جواد عالی نژاد؛ از جانفدایان ایران در جنگ تحمیلی سوم
شهید جواد عالی نژاد پاسداری شجاع که در جنگ تحمیلی سوم با لباس سبز سپاه جانفدای ایران شد.
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