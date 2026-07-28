به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: آسمان گیلان تا شنبه آینده در بیشتر ساعات صاف تا نیمه ابری و مه آلود پیش بینی شده است.

وی افزود: افزایش موقتی ابر در آسمان گیلان و بارش‌های پراکنده باران همراه با رعد و برق و احتمال تگرگ به ویژه در مناطق کوهستانی، از دیگر پدیده‌های جوی در این مدت است.

وی با بیان اینکه بیشترین دمای گیلان در شبانه روز گذشته در لوشان ۳۸ درجه و کمترین دما در اسب وونی تالش ۱۵ درجه ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۳۱ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۵۸ درصد است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر با حداکثر ارتفاع موج یک و نیم متر امروز برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا نامناسب و از فردا تا شنبه با حداکثر ارتفاع موج ۸۰ سانتی متر در برخی ساعات نامناسب خواهد بود.