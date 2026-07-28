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وزیر نیرو با ارائه گزارشی از مدیریت شبکه برق کشور در کمیسیون انرژی مجلس، گفت: با همراهی مردم، بیش از ۲ هزار مگاوات از بار مصرف برق کاسته شد؛ موضوعی که به نماد همدلی و اعتماد مردم به مسئولان است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نیرو و اعضای این کمیسیون، با موضوع بررسی عملکرد وزارت نیرو در تأمین برق تابستان برگزار شد.
عباس علیآبادی، وزیر نیرو با اشاره به نقش همراهی مردم در مدیریت مصرف برق گفت: در سفر به عسلویه و خوزستان از مردم درخواست کردیم با همدلی، امکان تأمین برق پایدار برای مناطق جنوبی کشور فراهم شود که نتیجه این همراهی، کاهش بیش از ۲ هزار مگاواتی مصرف برق بود.
وی این اقدام را نشانه اعتماد و همدلی مردم با مسئولان دانست و افزود: عملکرد صنعت برق در سال جاری بینظیر بود و همانگونه که در ابتدای جلسه کمیسیون مطرح شد، با جذابسازی محیط کسبوکار و اجرای برنامههای مدیریت مصرف، هم کاهش مصرف برق و هم حمایت از تولید محقق شد.
وزیر نیرو با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر صنعت برق تأکید کرد: جنگ بر فعالیتهای این بخش بیتأثیر نبود، اما با تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت برق و همراهی مردم، شبکه برق کشور با پایداری مدیریت شد.
موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این نشست، عملکرد وزارت نیرو در مدیریت شرایط بحرانی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: هر زمان بخشی از زیرساختها مورد اصابت قرار گرفت، وزارت نیرو با سرعت نسبت به رفع مشکل و بازگرداندن خدمات اقدام کرد.
وی بیان کرد: تلاش ما این است که وزارت نیرو علاوه بر تأمین برق، در ایجاد امکانات رفاهی برای مردم، چه در بخش خانگی و چه در حوزه صنایع، خدمات مطلوب عمل کند.
بیش از ۹ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی وارد مدار شد
وزیر نیرو با تشریح عملکرد صنعت برق در دوره جنگ اخیر، اظهار کرد: صنعت آب و برق از بخشهای بسیار مهم و اثرگذار کشور هستند و در جریان جنگ اخیر، دشمن تهدیدهایی را متوجه این زیرساختها کرد، اما همکاران صنعت آب و برق با اقدامهای جهادی و شبانهروزی، اجازه ندادند این تهدیدها تأثیر قابل توجهی بر زندگی مردم بگذارد.
وی افزود: در این مدت، توسعه مناسبی هم در بخش تولید و هم در مدیریت مصرف برق رقم خورد؛ به گونهای که بیش از ۹ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی وارد مدار شد و با همراهی مردم در مدیریت مصرف، روند مصرف برق کاهشی شد.
علیآبادی با اشاره به نشست امروز کمیسیون انرژی مجلس گفت: گزارش عملکرد وزارت نیرو به نمایندگان ارائه شد و مجلس نیز نکات و تذکراتی را مطرح کرد که به تقویت تعامل سازنده میان دولت و مجلس و بهبود روند خدمترسانی کمک خواهد کرد.
وی تأکید کرد: دشمن هرگونه تهدید علیه زیرساختهای کشور را با شکست مواجه خواهد شد و از همراهی مردم و تلاش کارکنان وزارت نیرو که با وجود خستگی، نقش مؤثری در پایداری خدمات ایفا کردند، قدردانی میکنم.
وزیر نیرو با اشاره به شرایط سخت تأمین برق در استانهای جنوبی اظهار داشت: در استانهای خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز با همکاری مردم، برق پایدار تأمین شد و مردم بار دیگر نشان دادند با مدیریت مصرف، اجازه بروز مشکل در تأمین برق را نمیدهند.
علیآبادی همچنین درباره تأمین برق صنایع گفت: سیاست دولت بر تأمین برق بخش صنعت بوده است. اگرچه در قانون، تکالیفی برای صنایع در نظر گرفته شده بود، اما وزارت نیرو برای حفظ تولید، محدودیتها را در زمان جنگ برای این بخش کاهش داد. از صنایع نیز انتظار داریم در پرداخت مطالبات و سرمایهگذاری برای توسعه نیروگاهها همکاری بیشتری داشته باشند.
وزیر نیرو در پایان با اشاره به برنامههای پیشرو افزود: برنامهریزی شده است صنایع در شش روز هفته فعال باشند و یک روز تعطیل شوند. همچنین با عبور از اوج مصرف تابستان، شرایط شبکه برق بهبود خواهد یافت و تلاش میکنیم حدود هزار مگاوات برق بیشتری در اختیار مشترکان قرار دهیم.