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توان تولیدی واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا با رفع محدودیت ناشی از کاهش سطح آب دریای خزر، ۳۵ مگاوات افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه شهید سلیمی نکا گفت: از ۴۷ سال پیش تاکنون تنها دو دهانه از مجموع چهار دهانه کانال آبرسانی برای خنکسازی پمپهای واحدهای بخار این نیروگاه مورد استفاده قرار میگرفت.
نوالله ادبی فیروزجایی افزود: پسروی و کاهش شدید سطح آب دریای خزر در سالهای اخیر موجب شد این نیروگاه با محدودیت تولید مواجه و تأمین آب مورد نیاز سیستم خنککاری با چالش روبهرو شود.
وی گفت: برای رفع این مشکل، همزمان با لایروبی حوضچه آبگیر، عملیات لایروبی کانالهای شماره ۲ و ۳ زیرسطحی به طول ۱۰۴ متر از زمستان سال گذشته با استفاده از ظرفیت پیمانکار داخلی آغاز شد.
سرپرست شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه شهید سلیمی نکا افزود: سیستم خنککاری، بازیاب و کندانس بخار در کندانسور واحدهای بخار، هر ساعت به ۲۰۸ هزار مترمکعب آب نیاز دارد که این آب از طریق هشت پمپ با ظرفیت هرکدام ۲۶ هزار مترمکعب وارد چرخه خنککاری میشود.
ادبی فیروزجایی ادامه داد: به دلیل کاهش سطح آب دریای خزر و کاهش میزان آب ورودی به حوضچه آبگیر، در سالهای اخیر یکی از هشت پمپ از مدار خارج شده بود که با اجرای عملیات لایروبی، مشکل تأمین آب برطرف شد.
وی تأکید کرد: با پایان عملیات لایروبی کانالها، محدودیت تولید ناشی از کمبود آب سیستم خنککاری واحدهای بخار در تابستان امسال رفع و ۳۵ مگاوات به توان تولیدی نیروگاه شهید سلیمی نکا افزوده شد.
نیروگاه شهید سلیمی نکا با چهار واحد بخار هرکدام به ظرفیت ۴۴۰ مگاوات، دو واحد گازی هرکدام به ظرفیت ۱۳۷.۶ مگاوات و یک واحد بخار سیکل ترکیبی با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات، با ظرفیت تولید ۲۲۱۴ مگاوات یکی از بزرگترین نیروگاههای کشور است.
این نیروگاه با تأمین بیش از چهار درصد برق کشور، نقش مهمی در پایداری شبکه سراسری برق و تأمین انرژی مورد نیاز کشور ایفا میکند.
گزارش از زینب دیوارگر