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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی تهران گفت: با پیگیریهای صورت گرفته، ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای سرعت بخشیدن به اجرای طرح جمعآوری و تصفیه فاضلاب شهرستان قرچک اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین آسفی گفت: اجرای طرح جمعآوری و تصفیه فاضلاب شهرستان قرچک، یکی از مهمترین طرحهای زیست محیطی است به در سالهای اخیر به دلیل کمبود منابع مالی، اجرای آن با تأخیر مواجه شده بود ولی با پیگیریهای صورت گرفته و با دستور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ۵۰۰ میلیارد ریال برای سرعت بخشیدن به اجرای این طرح اختصاص یافت.
وی افزود: اجرای این طرح مهم در جبران کمبود منابع آبی، تعال بخشی به آبخوان منطقه و استفاده صحیح از فناوری چرخه و بازچرخانی آب نقش به سزایی ایفا کرده و بسیاری مشکلات ساکنین این شهرستان را برطرف میکند و با تکمیل آن، از آلودگی آبهای زیرزمینی جلوگیری شده و مشکلات زیست محیطی برطرف میشود.
آسفی تصریح کرد: با تکمیل و بهرهبرداری از این طرح، روزانه ۳۶ هزار مترمکعب پساب تصفیه شده تولید شده و از آن میتوان برای آبیاری فضای سبز، باغبانی، کشاورزی و نیز استفاده در بخش صنعت استفاده کرد. مدیرعامل شرکت آبفای جنوبشرقی استان تهران همچنین از رفع مشکل آبرسانی به ۵ روستای شهرستان پیشوا خبر داد.
وی گفت: در راستای تامین و توزیع پایدار، گذر از گرمای فصل تابستان و افزایش توان تولید آب، عملیات مهندسی مجدد چاه آب مجتمع امام خمینی (ره) طارند شامل ویدئو متری، ایرشوک، لایروبی، آزمایش پمپاژ، شستشو و نصب لولهها و الکترو پمپ جدید انجام شد و مشکل تامین آب شرب ساکنین ۵ روستای منطقه رفع شد.
آسفی افزود: با احیا این چاه آب ۱۵ لیتر بر ثانیه بر تولید آب افزوده و مشکل آب شرب ساکنان روستاهای طارندبالا، طارندپایین، شوش آباد، قوئینک رخشانی و شعیب آباد از توابع بخش جلیل آباد شهرستان پیشوا رفع شد. شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران تأمین آب شرب ساکنان شهری و روستایی شهرستانهای ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت را بر عهده دارد.