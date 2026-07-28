در آستانه اربعین حسینی سه کاروان زائر اولی به همت بنیاد علوی شهرستان قروه رهسپار نجف اشرف و کربلای معلی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فاطمه محمدی نماینده بنیاد علوی در شهرستان قروه گفت: در راستای اجرای برنامه‌های فرهنگی و معنوی بنیاد علوی، تعداد سه کاروان زائرین کربلای شهرستان قروه راهی کربلای معلی شدند.

این کاروان با هدف فراهم کردن زمینه تشرف افرادی که تاکنون توفیق زیارت حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع) و حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را نداشته‌اند.

محمدی اظهار کرد: این اعزام در قالب طرح «زائر اولی» و با هدف توسعه فعالیت‌های فرهنگی و معنوی بنیاد علوی و ایجاد فرصت زیارت برای افرادی انجام شد که تاکنون موفق به تشرف به عتبات عالیات نشده بودند.

وی با بیان اینکه پس از اطلاع‌رسانی، ثبت‌نام، بررسی شرایط و احراز صلاحیت متقاضیان، تعدادی برای حضور در این کاروان انتخاب شدند، افزود: زائران زیارت اولی دهک‌های یک تا چهار در شهرستان قروه هرکدام مبلغ ۴ میلیون تومان کمک هزینه دریافت خواهند نمود.

نماینده بنیاد علوی در شهرستان قروه با اشاره به استقبال مناسب از اجرای این طرح تصریح کرد: رضایت و استقبال زائران نشان داد این برنامه نقش مؤثری در تقویت روحیه معنوی، افزایش امید و ایجاد نشاط اجتماعی در میان اقشار کم‌برخوردار داشته است.

محمدی خاطرنشان کرد: بنیاد علوی در کنار اجرای برنامه‌های اقتصادی، اشتغال‌زایی و توانمندسازی، توجه ویژه‌ای به ارتقای سرمایه‌های فرهنگی و معنوی دارد و تلاش می‌کند زمینه بهره‌مندی اقشار مختلف، به‌ویژه خانواده‌های کم‌برخوردار، از فرصت‌های ارزشمند زیارتی را فراهم کند.