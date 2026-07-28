



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای فارس گفت: اجرای طرح ملی کارآفن در استان، حلقه اتصال مهارت‌آموزی به اشتغال را تکمیل کرده و تاکنون ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان این طرح وارد چرخه تولید و فروش محصول شده‌اند.

محمدکاظم شمس با اشاره به اجرای طرح کارآفن در فارس اظهار کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای آموزش‌های مهارتی را برای ۱۸ گروه هدف از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان، فارغ‌التحصیلان، سربازان، شاغلان، افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و جویندگان کار ارائه می‌کند.

وی افزود: با توجه به نیاز بازار کار، طرح کارآفن با هدف تکمیل زنجیره مهارت تا اشتغال، تولید و بازار اجرا شد تا آموزش‌های مهارتی تنها به کارگاه‌های آموزشی محدود نماند و به ایجاد فرصت‌های شغلی منجر شود.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای فارس گفت: در این طرح، علاوه بر آموزش‌های تخصصی، مهارت‌های نرم، بسته‌بندی، برندسازی، بازاریابی و حمایت‌های پس از آموزش نیز به مهارت‌آموزان ارائه می‌شود.

شمس با بیان اینکه استقبال بانوان از این طرح چشمگیر بوده است، افزود: در چهار ماهه نخست امسال، ۱۵ هزار نفر در استان فارس آموزش‌های مهارتی را فراگرفته‌اند که از این تعداد، ۶ هزار نفر در دوره‌های کارآفرینی و تولیدمحور شرکت کرده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار، حدود ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان این طرح موفق شده‌اند محصولات خود را تولید، در نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌ها عرضه و وارد بازار فروش شوند.