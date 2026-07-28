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معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: کیفیت نان نیازمند جدی بازرسیهای مداوم و مستمر است. اکنون کیفیت نان در اکثر نانواییهای استان بوشهر مطلوب است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ محسن هژبریان افزود: آرد، وضعیت بهداشتی و دیگر موارد لازم نیز در بیشتر نانواییهای استان بررسی شد و مشکلی وجود نداشت.
مدیر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر هم با اشاره به اینکه نظارت و بازرسی بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی در حال حاضر به صورت ماهانه درحال انجام است، گفت: بازرسی از عمده فروشها و خرده فروشها در حوزه نظارتی جهاد کشاورزی است و به صورت مستمر با همراهی سایر دستگاههای اجرایی از نزدیک مدیریت میشود.
کاووس بهبهانی اضافه کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون از ۵ هزار و ۱۸۰ واحد صنفی بازدید شده که از این تعداد برای ۳۰۰ و ۵۹ تا از آنها پرونده تخلف تشکیل شده است.
وی ادامه داد: مدیریت بازرسی و نظارت بر کالای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر برای صیانت از حقوق مردم و مصرف کنندگان شبانه روزی در حال تلاش است تا حق و حقوق شهرواندن ضایع نشود.