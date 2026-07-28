تداوم اردوی جهادی سلامت در مناطق کمبرخوردار تفرش
اردوی جهادی پزشکی با هدف محرومیتزدایی و ارائه خدمات تخصصی و رایگان بهداشتی و درمانی به اهالی روستاهای کمبرخوردار شهرستان تفرش در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
این اردوی جهادی به همت بنیاد علوی و با همکاری دستگاههای مرتبط، با هدف ارتقای سلامت عمومی و دسترسی اقشار کمبرخوردار به خدمات درمانی آغاز شده است.
در نخستین مرحله، تیم پزشکی در روستای کُریان مستقر شد و خدمات مختلفی از جمله پزشک عمومی، دندانپزشکی و معاینات دهان و دندان، مشاوره روانشناسی و دیگر مراقبتهای سلامت را به صورت رایگان به اهالی ارائه کرد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، این تیم جهادی در ادامه با حضور در روستاهای خانک و جفتان، خدمات درمانی و بهداشتی خود را به ساکنان این مناطق نیز ارائه خواهد کرد.
شناسایی بهموقع بیماریها، افزایش آگاهیهای بهداشتی و کمک به ارتقای شاخصهای سلامت در مناطق روستایی از مهمترین اهداف اجرای این اردوی جهادی عنوان شده است.