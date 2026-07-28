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وزیر آموزش و پرورش گفت: مدارس در سال تحصیلی پیشرو با ورود دانشآموزان به صورت حضوری دایر خواهد شد و تلاش میشود آیندهسازان کشور، بدون دغدغه در آموزشگاهها حاضر شوند تا کیفیت آموزش آنها ارتقا یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علیرضا کاظمی روز سهشنبه در سفر به شهرستان خلخال استان اردبیل اظهار کرد: تامین زیرساختهای نرمافزاری مهمتر از زیرساختهای سختافزاری است و برای رسیدن به اهداف مورد نظر باید زمینه حضور دانشآموزان در برنامههای جذاب ورزشی، فعالیتهای بدنی، روحی و فکری فراهم شود.
وی گفت: امسال در کنار فعالیتهای تربیت بدنی دانشآموزان در مدارس، برنامه جدیدی با عنوان بازیهای فکری با نام «میدان پویا» برای توسعه فعالیتهای خانوادگی اجرا خواهد شد تا اشتیاق و نشاط دانشآموزان و خانوادهها در فضاهای ورزشی افزایش یابد.
وزیر آموزش و پرورش افزود: همچنین علاوه بر توجه به کیفیت آموزشی برای ارتقای سطح آموزش دانشآموزان، ۷۰ عنوان برنامه در وزارت آموزش و پرورش طراحی شده که برای اجرا به تمام مدارس کشور ابلاغ خواهد شد.
کاظمی در خصوص تامین معلم مورد نیاز مدارس گفت: قبل از آغاز سال تحصیلی برای جبران کمبود معلم مدارس، آزمون استخدام نیرو برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: مرمت، بهسازی و تجهیز فضاهای ورزشی از اولویتهای وزارت آموزش و پرورش است و اگر به وضعیت روحی و جسمی دانشآموزان توجه شود بزرگترین گام ارتقای کیفیت در آموزش برداشته میشود.
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: در همین راستا طی سال گذشته سه هزار فضای ورزشی از جمله چمن مصنوعی و سالن سرپوشیده ورزشی در نقاط مختلف کشور احداث و راهاندازی شد و امسال نیز سه هزار فضای ورزشی در مدارس راهاندازی خواهد شد و از این تعداد ۱۱۰ فضای ورزشی سهم مدارس استان اردبیل است.
کاظمی در سفر به خلخال از اردوگاه دانشآموزی امام (ره) این شهرستان در منطقه گردشگری ازناو بازدید کرد و برای تکمیل پروژههای در دست اجرا و تامین و توسعه امکانات رفاهی و تفریحی دانشآموزان این شهرستان قول مساعد داد.
وی با حضور در محل احداث استخر دانشآموزان خلخال در جریان وضعیت این پروژه قرار گرفت و به جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات و تکمیل آن بر اساس برنامه زمان بندی تاکید کرد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین با حضور در سالن ورزشی معلم آموزش و پرورش خلخال ضمن آشنایی با نحوه فعالیتهای ورزشی دانشآموزان منطقه نسبت به تعمیر، مرمت و بهسازی این سالن اعتبار اختصاص داد.