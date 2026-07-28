به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در این مراسم گفت: این خودرو‌ها مربوط به حوزه‌های عمرانی و خدماتی است که هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال برای خرید آن هزینه شده است.

هاشمی خواستار استفاده بهینه از خودرو‌ها شد و گفت: دهیاران در تولید ثروت در روستا‌ها و ایجاد اشتغال تاثیر دارند و از آنها توقع داریم اعتبارات را به موقع هزینه کنند.

استاندار با تاکید بر نقش دهیاران در توسعه روستا‌ها گفت: دهیاران باید مشکلات روستا‌ها را حل کنند و تسریع در حل مشکلات را در نظر بگیرند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار نیز گفت: در سال گذشته هزار و ۱۲۴ میلیارد تومان از محل اعتبارات مختلف به حساب دهیاری‌ها و روستا‌های بدون دهیاری استان واریز شده است.

فرهادی افزود: تعداد ۷۶۴ طرح عمرانی با اعتبار ۶۷۱ میلیارد تومان در دولت چهاردهم به بهره برداری رسیده است.