پخش زنده
امروز: -
در مراسمی با حضور استاندار خراسان جنوبی ۳۳ دستگاه خودرو به دهیاریهای استان تحویل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در این مراسم گفت: این خودروها مربوط به حوزههای عمرانی و خدماتی است که هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال برای خرید آن هزینه شده است.
هاشمی خواستار استفاده بهینه از خودروها شد و گفت: دهیاران در تولید ثروت در روستاها و ایجاد اشتغال تاثیر دارند و از آنها توقع داریم اعتبارات را به موقع هزینه کنند.
استاندار با تاکید بر نقش دهیاران در توسعه روستاها گفت: دهیاران باید مشکلات روستاها را حل کنند و تسریع در حل مشکلات را در نظر بگیرند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار نیز گفت: در سال گذشته هزار و ۱۲۴ میلیارد تومان از محل اعتبارات مختلف به حساب دهیاریها و روستاهای بدون دهیاری استان واریز شده است.
فرهادی افزود: تعداد ۷۶۴ طرح عمرانی با اعتبار ۶۷۱ میلیارد تومان در دولت چهاردهم به بهره برداری رسیده است.