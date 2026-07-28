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رئیس پلیسراه استان کرمانشاه از افزایش یازده درصدی تردد خودروها در مسیرهای تردد زوار اربعین در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ مهدی جعفری با اشاره به افزایش تردد در جادههای استان به دلیل حضور زوار اربعین گفت: تردد در جادههای استان در مقایسه با روزهای معمول سال افزایش یازده درصدی داشته است.
رئیس پلیسراه استان کرمانشاه به وضعیت راههای استان در مسیرهای تردد زوار اربعین اشاره کرد و گفت: وضعیت ترافیک جادههای کرمانشاه از ورودی بیستون تا سه راهی اسلام آبادغرب پرحجم و سنگین، اما روان و فاقد گرههای ترافیکی گزارش شده است.
رئیس پلیسراه استان کرمانشاه افزود: در بازه زمانی ۲۵ تیر تاکنون شاهد تردد ۵۵۳ هزار دستگاه خودرو در محورهای مواصلاتی استان بودهایم که نسبت به سال قبل حدود پنج درصد کاهش داشته است.
جعفری با بیان اینکه امسال شاهد کاهش ۵۰ درصدی آمار مجروحان حوادث رانندگی در سطح استان نسبت به مدت مشابه سال قبل بودهایم، افزود: از ابتدای اجرای این طرح، پنج فقره تصادف جرحی با ۱۲ مجروح در سطح استان داشتهایم.