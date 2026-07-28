کمیته فنی کمیسیون ماده پنج استان همدان با بررسی ۱۶ پرونده مرتبط با طرح‌های شهری و رفع مغایرت معابر، آخرین مسائل شهرسازی شهر همدان را بررسی کرد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما: جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده پنج استان همدان به ریاست معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان برگزار و ۱۶ پرونده مرتبط با طرح های شهری و توسعه کالبدی شهر همدان بررسی شد.

علی عباسیان گفت: این پرونده‌ها با هدف اتخاذ تصمیمات کارشناسی و در چارچوب ضوابط و مقررات شهرسازی رسیدگی شدند.

وی افزود: رفع مغایرت معابر شهری و ساماندهی روند توسعه شهر از محورهای اصلی این نشست بود.

این جلسات به‌صورت مستمر برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های شهرسازی و مدیریت توسعه پایدار شهری برگزار می‌شود.