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فرمانده انتظامی تالش از کشف ۲ دستگاه موتورسیکلت ۴۰۰ سیسی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: ماموران انتظامی هنگام ایست و بازرسی در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان تالش، ۲ دستگاه موتورسیکلت ۴۰۰ سیسی در حال تردد را متوقف کردند.
وی افزود: با بررسیهای انجام شده مشخص شد، این موتورسیکلتها هیچ گونه مدارک گمرکی ندارند و قاچاق هستند که برای سیر مراحل قانونی به مقر انتظامی منتقل شدند.
سرهنگ حقیقی نیا گفت: کارشناسان ارزش این موتورسیکلتها را ۲ میلیارد تومان برآورد کردند.