سجاد نوروزی، سینمادار، با انتقاد از ناکارآمدی مدل‌های سنتی اکران در کشور، تأکید کرد که استانداردسازی سینما صرفاً با تغییر در یک بخش میسر نیست و باید فرآیند «پروانه ساخت تا اکران» با الگوبرداری از تجارب جهانی و خروج دولت از تصدی‌گری، به طور جامع بازنگری شود.

سجاد نوروزی سینمادار در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، طرح‌های فعلی در حوزه نمایش را گامی نخستین برای اصلاح دانست و بیان کرد: نباید با نگاه‌های صنفی یا سوگیری‌های مقطعی، صرفاً بر اکران تمرکز کرد؛ بلکه این موضوع باید در چارچوب کلیت اکوسیستم سینمایی و با هدف استانداردسازی تمامی وجوه سینما بررسی شود.

او با تأکید بر اینکه مدیریت سینما با دستورالعمل‌های دهه‌های ۷۰ و ۸۰ دیگر امکان‌پذیر نیست، ادامه داد: تاریخ مصرف قوانین فعلی ما در حوزه‌های نرخ‌گذاری بلیت، نحوه سرویس‌دهی و مدیریت سینماها به پایان رسیده است. استانداردسازی واقعی مستلزم بهره‌گیری از مدل‌های روز دنیاست؛ مدل‌هایی که بر خلاف رویه فعلی، بیش از آنکه متکی بر نگاه‌های سنتی باشند، بر زیرساخت‌های فنی و بهره‌وری اقتصادی استوارند.

این سینمادار با اشاره به نقش دولت در این فرآیند گفت: اصلاح نظام سینمایی نیازمند کاهش تصدی‌گری دولت در نرخ‌گذاری و اکران است. ما نمی‌توانیم صرفاً حلقه آخر یعنی اکران را استاندارد کنیم و سایر بخش‌ها را رها سازیم؛ بلکه کل مسیر از پروانه ساخت تا پروانه نمایش باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.

نوروزی در پایان بیان کرد: این اصلاحات فنی باید از منافع گروهی جدا شود تا جریان سینمای ایران بتواند به یک اقتصاد پویا، عادلانه و استاندارد دست پیدا کند.