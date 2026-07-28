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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: تقویت وحدت ملی، اولویت کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب استان بوشهر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، احسان جهانیان در سومین نشست کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب استان بوشهر گفت: ضروری است هرگونه موضوع، دغدغه یا مسئلهای که نیازمند تصمیمگیری یا اقدام مشترک باشد، از طریق دبیرخانه کمیسیون بهصورت منظم پیگیری و منعکس شود.
وی همچنین بر تقویت زیرساختها و امکانات مذهبی، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، تأکید کرد و خواستار برنامهریزی برای ارتقای امکانات و توسعه آموزشهای دینی و مذهبی شد.
جهانیان بر ضرورت تبیین خدمات و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در میان جوامع مذهبی مختلف تاکید کرد و یادآور شد: با همکاری دستگاههای فرهنگی و اجرایی، باید بستههای محتوایی مناسب برای معرفی خدمات نظام و تقویت شناخت عمومی در این حوزه تهیه و تدوین شود.
وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در تحکیم وحدت و همبستگی اجتماعی، خواستار برگزاری مستمر نشستهای توجیهی برای کارکنان مدارس و اجرای برنامههای آموزشی با هدف ارتقای آگاهی و شناخت معلمان و فرهنگیان در مواجهه با مسایل مذهبی دانشآموزان شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تأکید بر اینکه کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، وفاق، همدلی و همافزایی نیاز دارد، تصریح کرد: در همه شرایط باید منافع ملی و مصالح کشور محور تصمیمگیریها قرار گیرد و همه دستگاهها و نهادها در راستای تقویت انسجام ملی حرکت کنند.
جهانیان افزود: وظیفه کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب آن است که با بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود، تهدیدها را به فرصت تبدیل کند و از هر امکان مشروع و مؤثر برای تقویت وحدت و همبستگی ملی استفاده شود.