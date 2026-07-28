دادستان شهریار از شناسایی و اقدام در مورد ۳۲ مورد تغییر کاربری در حریم شهر باغستان و ۷ مورد رفع خلاف در حریم شهر شاهد شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی محمدی دادستان شهریار صبح امروز اظهار کرد: هرگونه تغییر کاربری در حریم شهر‌ها منوط به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ است.

وی گفت: در راستای اجرای دستورات این دادستانی ۳۲ مورد از تغییر کاربری‌ها در حریم شهر باغستان و ۷ مورد در حریم شهر شاهد شهر رفع خلاف شد.

محمدی گفت: این نظارت‌ها بر عملکرد شهرداری‌ها برای انجام وظایف قانونی خود ادامه خواهد داشت.