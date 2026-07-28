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دادستان شهریار از شناسایی و اقدام در مورد ۳۲ مورد تغییر کاربری در حریم شهر باغستان و ۷ مورد رفع خلاف در حریم شهر شاهد شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی محمدی دادستان شهریار صبح امروز اظهار کرد: هرگونه تغییر کاربری در حریم شهرها منوط به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ است.
وی گفت: در راستای اجرای دستورات این دادستانی ۳۲ مورد از تغییر کاربریها در حریم شهر باغستان و ۷ مورد در حریم شهر شاهد شهر رفع خلاف شد.
محمدی گفت: این نظارتها بر عملکرد شهرداریها برای انجام وظایف قانونی خود ادامه خواهد داشت.