تابستان، فرصتی برای شکوفایی استعداد‌های کودکان و نوجوانان در مسجد نبی اراک

کلاس‌های اوقات فراغت تابستانی با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت، افزایش نشاط اجتماعی و پرورش استعداد‌های کودکان و نوجوانان در مسجد نبی اراک برگزار می‌شود.