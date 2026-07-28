تابستان، فرصتی برای شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان در مسجد نبی اراک
کلاسهای اوقات فراغت تابستانی با هدف غنیسازی اوقات فراغت، افزایش نشاط اجتماعی و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان در مسجد نبی اراک برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
این کلاسها با محوریت برنامههای آموزشی، فرهنگی، هنری و مهارتی برگزار شده و کودکان و نوجوانان بخشی از تعطیلات تابستان خود را در فضایی آموزشی و صمیمی سپری میکنند.
مسئول کانون فرهنگی هنری مسجد نبی اراک، فراهم کردن زمینه یادگیری، افزایش نشاط اجتماعی و بهرهگیری مطلوب از اوقات فراغت را از مهمترین اهداف برگزاری این کلاسها عنوان کرد.
کلاسهای اوقات فراغت مسجد نبی اراک تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت و کودکان و نوجوانان در برنامههای متنوع این کانون حضور خواهند یافت.