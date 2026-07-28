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افتتاحیه طرح استانی «میدان پویا» با هدف توسعه فرهنگ ورزش و ارتقای سلامت جامعه دانشآموز به میزبانی منطقه تبادکان مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در ایام تابستان دانش آموزان برای گذراندن اوقات فراغت در این فعالیتها شرکت میکنند.
صفدر سلطانی افزود: ۹۷۰ فضای ورزشی را برای مشارکت خانواده و دانش آموزان در آموزش و پرورش استان و همچنین ۲۲۰۰ کانون ورزشی برای این طرح در خراسان رضوی در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: از تعداد کانونهای در نظر گرفته شده برای طرح ورزش میدان پویا ۱۸۷ کانون در حاشیه شهرها در نظر گرفته شده است.
او بیان کرد: رشتههایی که در حوزه دانشآموزی که شامل ۲۰ رشته ورزشی است در این طرح انجام خواهد شد این رویداد جریانساز با شعار نگاهی جامع به سلامت نسل آینده و با هدف ترویج سبک زندگی فعال و راهبردی برای آینده، بستری پویا برای مشارکت همهجانبه دانشآموزان و والدین فراهم آورده است.
این طرح در پنج محور کلیدی شامل؛ «شهر پویا»، «خانواده پویا»، «دانشآموز پویا»، «رویداد پویا» و «خانه پویا» پیادهسازی میشود تا با تنوع بخشی به فعالیتهای ورزشی و فرهنگی، تحرک و پویایی را به بطن خانوادهها تزریق کند.