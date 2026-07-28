مدیر شبکه رادیویی سلامت گفت: اولویت اصلی رادیو سلامت در اربعین، اطلاع‌رسانی سلامت و آگاهی‌بخشی به زائران است و برای این منظور، سه برنامه تخصصی به‌صورت روزانه توصیه‌های پزشکی و امدادی را به مخاطبان ارائه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر پیام امیری، مدیر شبکه رادیویی سلامت در گفت‌و‌گو با رادیو اربعین با تاکید بر نقش این شبکه در آگاهی‌بخشی به زائران اربعین، افزود: اولویت اصلی رادیو سلامت در ایام اربعین، اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع در حوزه سلامت است. با توجه به گرمای بی‌سابقه و حضور گسترده زائران، مسئولیت ما سنگین‌تر از سال‌های گذشته است.

وی با اشاره به همکاری گسترده رادیو سلامت با رادیو اربعین، افزود: رادیو سلامت از اول ماه صفر و آغاز به کار رادیو اربعین، هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۲ به‌صورت زنده، موج رادیو اربعین را پخش می‌کند که مورد استقبال مخاطبان نیز قرار گرفته است.

مدیر شبکه رادیویی سلامت با معرفی برنامه‌های تخصصی این شبکه، تصریح کرد: ما در سه برنامه اصلی خود، یعنی برنامه صبحگاهی «به زندگی سلام کن»، «مجله پزشکی» و برنامه عصرگاهی «موج آرامش»، مأموریت اصلی اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به زائران را دنبال می‌کنیم. این برنامه‌ها با همکاری حوزه پزشکی، حج و اربعین، جمعیت هلال‌احمر و وزارت بهداشت، توصیه‌های لازم در حوزه گرمازدگی، تجهیزات مورد نیاز، تغذیه مناسب و نکات بهداشتی را به مخاطبان ارائه می‌دهند.

امیری همچنین با اشاره به پخش اطلاعیه‌های ستاد اربعین و پیام‌های کوتاه آموزشی، افزود: تلاش می‌کنیم که به صورت همه‌جانبه از این فرصت استفاده کنیم و مخاطبان ما که صدای رادیو سلامت را دارند، در این بحث تخصصی چیزی برایشان کم نگذاریم.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های این شبکه برای ایام پایانی ماه صفر و شهادت امام رضا (ع)، گفت: پس از اربعین، مسیر سفر‌ها به سمت مشهد مقدس آغاز می‌شود؛ که برنامه‌هایی را از حرم مطهر رضوی و مسیر‌های منتهی به مشهد تدارک دیده‌ایم تا حال و هوای زائران را به‌صورت ملموس‌تری به مخاطبان منتقل کنیم.