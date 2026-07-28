رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک از اعزام گروه‌های تخصصی اورژانس این دانشگاه به مرز مهران برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد.

اعزام نیرو‌های تخصصی اورژانس اراک به مرز مهران

اعزام نیرو‌های تخصصی اورژانس اراک به مرز مهران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دکتر جواد نظری گفت: به منظور خدمت‌رسانی به زائران اربعین سرور و سالار شهیدان، دو دستگاه اتوبوس آمبولانس، دو دستگاه آمبولانس و ۲۵ نیروی تخصصی اورژانس به همراه تجهیزات امداد و نجات به استان ایلام و پایانه مرزی مهران اعزام شدند.

وی افزود: این نیروها و تجهیزات تا شانزدهم مردادماه در مرز مهران مستقر هستند و خدمات فوریت‌های پزشکی و امدادی مورد نیاز زائران را ارائه خواهند کرد.