به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی اظهار کرد:با وجود شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی سوم و تحولات منطقه‌ای بخش کشاورزی آذربایجان شرقی توانست روند صادرات خود را حفظ کرده و حتی از نظر وزنی رشد قابل توجهی را به ثبت برساند.

وی با بیان اینکه در سه‌ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، از گمرکات آذربایجان شرقی ۵۲ هزار و ۸۹۹ تن انواع میوه‌های خوراکی و فرآورده‌های غلات آذربایجان شرقی به ارزش ۵۰ میلیون و ۴۰ هزار و ۴۲۳ دلار به بازار‌های هدف صادر شده است افزود: مقایسه این دوره با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد صادرات از نظر وزنی در این دو گروه محصولات کشاورزی بیش از ۴.۳ درصد افزایش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به شرایط خاص منطقه، آثار جنگ تحمیلی سوم، اختلال در برخی مسیر‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و افزایش هزینه‌های لجستیکی گفت:به رغم محدودیت‌های ایجاد شده در مبادلات تجاری، صادرات محصولات کشاورزی تداوم داشته است.

وی ادامه داد: استمرار رشد وزنی صادرات نشان می‌دهد تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان با وجود این محدودیت‌ها توانسته‌اند بازار‌های صادراتی خود را حفظ کرده و جریان صادرات را متوقف نکنند.

شفیعی با بیان اینکه بخش کشاورزی در دوران جنگ تحمیلی سوم نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین امنیت غذایی کشور ایفا کرد افزود: تولیدکنندگان، بهره‌برداران، صنایع تبدیلی و صادرکنندگان بخش کشاورزی استان در کنار تامین نیاز‌های داخلی، با استمرار صادرات نقش مهمی در ارزآوری و حفظ بازار‌های بین‌المللی محصولات ایرانی داشتند.

وی ادامه داد: بررسی آمار صادرات نشان می‌دهد میوه‌های خوراکی و پوست محصولات کشاورزی همچنان مهمترین گروه صادراتی بخش کشاورزی استان را تشکیل می‌دهند و در کنار آن فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فرآورده‌های لبنی، انواع شیرینی و سایر محصولات صنایع غذایی سهم قابل توجهی در صادرات استان دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اظهار داشت: یکی از نکات قابل توجه در آمار امسال رشد صادرات محصولات دارای ارزش افزوده است؛ به‌ گونه‌ای که صادرات فرآورده‌های غلات نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی بیش از ۴۶ درصد و از نظر وزنی نزدیک به ۱۳ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنایع تبدیلی و تکمیلی استان است.

وی با بیان اینکه در راستای حمایت از بهره‌برداران، تامین به‌موقع نهاده‌های دامی و تسهیل دسترسی دامداران به اقلام مورد نیاز، پیگیری‌های مستمر و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذیربط انجام شده تا بخش قابل توجهی از نهاده‌های اساسی از طریق گمرکات آذربایجان شرقی وارد استان شود افزود: این اقدام علاوه بر کاهش زمان و هزینه حمل‌ونقل، موجب تسریع در فرآیند تامین نهاده‌ها، پایداری تولید و حمایت از واحد‌های دامداری استان شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۳۵ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۴۹ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۱۳۲ درصد و از نظر ارزشی ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شفیعی خاطرنشان کرد: در این مدت، کنجاله سویا و جو به ترتیب به میزان حدود ۱۷ هزار تن و ۱۲۲ تن از طریق گمرکات استان وارد شده‌اند، در حالی که در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ هیچ‌گونه وارداتی از این دو قلم از طریق گمرکات آذربایجان شرقی انجام نشده بود. این موضوع نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های اتخاذشده برای تمرکززدایی از مبادی وارداتی، تقویت ظرفیت گمرکات استان و تسهیل دسترسی دامداران به نهاده‌های مورد نیاز است؛ اقدامی که نقش مهمی در پشتیبانی از تولید، حفظ ثبات بازار نهاده‌های دامی و ارتقای امنیت غذایی استان ایفا می‌کند.

وی از رفع ممنوعیت صادرات ۱۵ قلم محصول کشاورزی خبر داد و گفت: در راستای حمایت از تولیدکنندگان، توسعه صادرات غیرنفتی و تسهیل حضور فعالان بخش کشاورزی در بازار‌های بین‌المللی، فهرست چهاردهم محصولات معاف از ممنوعیت صادرات از سوی مراجع ذیصلاح ابلاغ شده است که بر اساس آن، صادرات ۱۵ قلم محصول کشاورزی و صنایع وابسته آزاد شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: این فهرست شامل محصولاتی نظیر پای مرغ تازه و منجمد، اسپرم گاو، کشمش، توت‌فرنگی، آلبالو، چای سبز، سماق، تخمه آفتابگردان آجیلی، گیاهان دارویی، آخال حبوبات و مواد پروتئینی تکستوره سویا و تعدادی دیگر از اقلام کشاورزی است که صادرات آنها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود.

شفیعی تصریح کرد: برای برخی از این محصولات، با توجه به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه‌ای، استانداردی و تنظیم بازار، اخذ مجوز یا تاییدیه دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان‌های مسئول پیش‌بینی شده است تا ضمن حفظ کیفیت و سلامت محصولات صادراتی، روند صادرات به‌صورت قانونمند و پایدار انجام شود.

شفیعی با تاکید بر اینکه توسعه صادرات محصولات کشاورزی یکی از اولویت‌های اصلی این سازمان است خاطرنشان کرد: حمایت از تولید صادرات‌محور، تکمیل زنجیره ارزش، ارتقای کیفیت محصولات، توسعه صنایع تبدیلی، بهبود بسته‌بندی، رعایت استاندارد‌های بین‌المللی و گسترش بازار‌های هدف از مهمترین برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان برای افزایش صادرات و ارزآوری طی امسال است.

وی ابراز امیدواری کرد با فروکش کردن تنش‌های منطقه‌ای، عادی شدن مسیر‌های تجاری و حمل‌ونقل بین‌المللی و توسعه بازار‌های صادراتی، روند صادرات محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی در ماه‌های آینده شتاب بیشتری گرفته و علاوه بر افزایش حجم صادرات، ارزش صادرات استان نیز به سطحی بالاتر از سال گذشته برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: آمار اعلام‌ شده مربوط به صادرات ثبت‌شده از گمرکات آذربایجان شرقی در دو گروه میوه‌های خوراکی و فرآورده‌های غلات آذربایجان شرقی است و صادرات ۵ گروه عمده دیگر و بخشی از محصولات تولیدی استان که از سایر گمرکات کشور صادر می‌شوند، در این آمار لحاظ نشده‌اند؛ بنابراین میزان واقعی صادرات محصولات کشاورزی استان بیش از ارقام اعلام شده است.