ایستادگی و همدلی مردم شهرستانهای استان تهران در شب یکصد و چهل و نهم این حقیقت را آشکار ساخت که در حالی که دشمن به دنبال یافتنِ شکاف در جبهه‌ی مقاومت بود، حضورِ باشکوه مردم در خیابانها و میادین شهرها معادلاتِ جنگ را به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکت کنندگان در این تجمعات با سردادن شعارهای«مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، ضمن حمایت از رزمندگان اسلام، انسجام و اقتدار جبهه حق و به ویژه نیروهای مسلح کشورمان را در برابر استکبار جهانی خواستار شدند.