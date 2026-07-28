در نشست ستاد بازآفرینی شهری شهرستان درگزین، اجرای طرح «کلید به کلید»، بازنگری محلات هدف مطابق قانون برنامه هفتم توسعه و تهیه طرح بازآفرینی شهر شاهنجرین در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما: در نشست ستاد بازآفرینی شهری شهرستان درگزین، اجرای برنامه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده و تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه بررسی شد.

رئیس اداره بازآفرینی شهری اداره‌کل راه و شهرسازی همدان با تشریح آیین‌نامه اجرایی طرح «کلید به کلید» گفت: اراضی «رازین» برای تسهیل اجرای این طرح اختصاص یافته است.

محمدرضا باباخانی افزود: دستگاه‌های مسئول باید با بازنگری **طرح**‌های بازآفرینی، کاهش ۲۰ درصدی محلات هدف را مطابق قانون دنبال کنند.

در این نشست، شهرداران قروه، کرفس و شاهنجرین نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده در محلات هدف ارائه کردند.

بر اساس مصوبات جلسه، مقرر شد **طرح** بازآفرینی شهر شاهنجرین برای بررسی و تصویب نهایی به کمیسیون ماده پنج ارسال شود.

فرماندار درگزین نیز بر تسریع اجرای مصوبات و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد برنامه‌های بازآفرینی شهری تأکید کرد.