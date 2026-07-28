در نشست مشترک نمایندگان دولت و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران، تامین سوخت مورد نیازی کشاورزی و امهال وام کشاورزان تصمیم گیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست مشترک دولت و کمیسیون کشاورزی مجلس که با حضور علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس برگزار شد، بزرگترین مشکلات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و در مهمترین تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد تا ۲۲ مرداد مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شود.

همچنین نمایندگان تصمیم گرفتند موضوع مورد امهال وام‌های کشاورزان تا دو هفته دیگر تعیین تکلیف شود.

در مورد تامین سوخت مورد نیاز کشاورزی نیز، مقرر شد برای دو ماه آتی ۲۰۰ میلیون لیتر به سهمیه کشاورزان اضافه شود.

به گفته غلامرضانورزی، وزیر جهاد کشاورزی سهمیه سوخت سال آینده کشاورزان نیز ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر تعیین شد.