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۴۷۰ تیم پشتیبانی و امدادی استان اصفهان خدمات ایمنی و پشتیبانی امدادی به زائران اربعین حسینی ارائه میدهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: ۴۷۰ تیم پشتیبانی و امدادی استان اصفهان متشکل از عوامل راهداری، پلیس راه، هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی و امداد خودرو برای ارایه خدمات امدادی و پشتیبانی به زائران در۳۲۰۰ کیلومتر از محورهای جادهای و مناطق شهری و روستایی بخصوص محورهای شمال. جنوب و غرب استان استقرار یافتند.
منصور شیشه فروش افزود: ۵۰۰ دستگاه اتوبوس با مشارکت صنایع و بخش خصوصی و با محوریت اداره راهداری و حمل و نقل جادهای برای اعزام زایران و برگشت مهیا و بکارگیری و ۶۵ مجتمع خدمات رفاهی در مسیر جادهها ساماندهی شده است.
به گفته وی ۳ تیم عملیاتی تعمیر و نگهداری شبکههای برق موکب ها، ۵دستگاه تانکر آبرسانی سیار در مرزهای مهران و چزابه،۸ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس،۱۰۰ نفر از عوامل امدادی و درمانی و ۶۰۰ نفر از عوامل اجرایی و خدمات شهری برای خدمت رسانی به زائران اربعین به مرزها و کشور عراق اعزام شده است.
شیشه فروش گفت: ارایه خدمات مستمر سوخت رسانی در ۳۷۵ جایگاه سوخت بنزین و ۱۷۰ جایگاه سوخت cng در سطح استان با افزایش کارتهای سوخت جایگاههای در مسیر زایران در جادهها از دیگر اقدامان برای خدمت رسانی به زائران اربعین است.