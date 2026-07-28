به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: ۴۷۰ تیم پشتیبانی و امدادی استان اصفهان متشکل از عوامل راهداری، پلیس راه، هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی و امداد خودرو برای ارایه خدمات امدادی و پشتیبانی به زائران در۳۲۰۰ کیلومتر از محور‌های جاده‌ای و مناطق شهری و روستایی بخصوص محور‌های شمال. جنوب و غرب استان استقرار یافتند.

منصور شیشه فروش افزود: ۵۰۰ دستگاه اتوبوس با مشارکت صنایع و بخش خصوصی و با محوریت اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای اعزام زایران و برگشت مهیا و بکارگیری و ۶۵ مجتمع خدمات رفاهی در مسیر جاده‌ها ساماندهی شده است.

به گفته وی ۳ تیم عملیاتی تعمیر و نگهداری شبکه‌های برق موکب ها، ۵دستگاه تانکر آبرسانی سیار در مرز‌های مهران و چزابه،۸ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس،۱۰۰ نفر از عوامل امدادی و درمانی و ۶۰۰ نفر از عوامل اجرایی و خدمات شهری برای خدمت رسانی به زائران اربعین به مرز‌ها و کشور عراق اعزام شده است.

شیشه فروش گفت: ارایه خدمات مستمر سوخت رسانی در ۳۷۵ جایگاه سوخت بنزین و ۱۷۰ جایگاه سوخت cng در سطح استان با افزایش کارت‌های سوخت جایگاه‌های در مسیر زایران در جاده‌ها از دیگر اقدامان برای خدمت رسانی به زائران اربعین است.