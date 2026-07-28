پخش زنده
امروز: -
استاندار بوشهر بر ضرورت توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری و حمایت از شرکتهای دانش بنیان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در دیدار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور افزود: بوشهر به عنوان پایتخت انرژی و اقتصادی کشور، ظرفیت کم نظیری برای توسعه فناوریهای پیشرفته دارد و توسعه این استان باید بر پایه اقتصاد دانشبنیان، نوآوری و تجاریسازی فناوری استوار باشد تا بتواند از ظرفیتهای عظیم صنعتی و دریایی استان، ارزش افزوده ایجاد کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای دانشگاهها و مراکز پژوهشی استان از جمله دانشگاه خلیج فارس بر توسعه همکاریهای مشترک میان دانشگاه، صنعت و شرکتهای دانش بنیان تاکید کرد و یادآور شد: این همکاریها میتواند زمینه شکلگیری زنجیره کامل ایده تا محصول را در استان فراهم کند.
زارع ابراز امیدواری کرد با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، استان بوشهر به عنوان یکی از قطبهای فناوری پیشرفته در حوزههای انرژی، اقتصاد دریامحور و صنایع دانشبنیان کشور بیش از پیش نقش آفرینی کند.
معاون رئیس جمهور نیز با تقدیر از پیگیریهای استاندار و اقدامات صورتگرفته در استان در زمینه حمایت از شرکتهای دانشبنیان، برای حضور در هفته دولت در استان اعلام آمادگی کرد.