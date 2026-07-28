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محمد عظیمملک معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان گفت: با توجه به افزایش دمای هوا و بهمنظور مدیریت ناترازی انرژی، تمامی ادارات، دستگاههای اجرایی و عمومی، بانکها و بیمههای استان کردستان، به پیشنهاد کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی و با موافقت استاندار کردستان، فردا چهارشنبه هفتم مرداد تعطیل خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، محمد عظیمملک اظهار کرد: دستگاههای امدادی، خدماتی، عملیاتی و مراکز درمانی از این تعطیلی مستثنی هستند و فعالیت آنها مطابق روال معمول ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، از مدیران دستگاههای اجرایی خواست شخصاً بر خاموش بودن سامانههای سرمایشی، روشنایی و سایر تجهیزات برقی غیرضروری ادارات نظارت داشته باشند تا از هرگونه مصرف غیرضروری انرژی جلوگیری شود.
ملک تصریح کرد: اکیپ های اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در روز چهارشنبه مورخ ۷ مرداد بصورت میدانی پایش مصرف برق را انجام خواهند داد.