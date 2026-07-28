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سخنگوی ستاد مرکزی اربعین با اعلام اینکه تاکنون یک میلیون و ۶۳۴ هزار زائر از مرزهای کشور تردد کردهاند، گفت: امسال داشتن بیمه برای هموطنان و همچنین اتباع مجاز مقیم در کشور الزامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی جعفری در گفتوگو با شبکه خبر، با تشریح آخرین وضعیت تردد زائران اربعین در مرزهای ششگانه، گفت: با تمهیدات و برنامهریزیهای صورتگرفته در طول سال، هیچگونه مشکلی در تردد و پذیرش زائرین وجود ندارد. تعداد ثبتنامها در سامانه سماح تا به امروز حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بوده و از لحاظ خروج، یک میلیون و ۶۳۴ هزار نفر تردد مرزی داشتهاند که این روند کاملاً روان در حال انجام است.
جعفری با اشاره به زیرساختهای ایجاد شده در مرزها افزود: هیچ محدودیتی از لحاظ پذیرش خودروها در پارکینگها، ظرفیت جادهها و گیتهای سالنهای پایانه وجود ندارد. در اکثر مرزها حدود ۱۰۰ گیت برای ورود و خروج تعبیه شده که با استفاده از سامانه «سجا»، زمان تردد هر زائر به کمتر از ۵ ثانیه کاهش یافته است. مرزها به صورت ۲۴ ساعته فعال هستند و محدودیتی از لحاظ ساعت و تعداد ندارند.
سخنگوی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به اینکه مرز مهران همچنان شلوغترین مرز و مورد علاقه زائران است، اظهار داشت: با وجود اینکه عزیزان در استان ایلام و مهران مشتاق میزبانی بیشتر هستند، اما از لحاظ مدیریت سفر و جلوگیری از معطلی زائران، پیشنهاد میدهیم از سایر مرزها نیز استفاده کنند. به عنوان مثال، ظرفیت تردد مرز خسروی که پارسال یک میلیون نفر تردد داشت، برای امسال تا دو میلیون نفر افزایش یافته و سایر مرزها نیز میزبانی مشابه مرز مهران را دارند. سایهبانها و تسهیلات پایانههای مسافربری در همه مرزها به طور یکسان فراهم است.
دبیر ستاد مرکزی اربعین با ارائه توصیههایی برای مدیریت سفر اظهار داشت: زائران برای پیمایش با خودرو، حتماً در ساعات روشنی روز تردد کنند تا خطر حوادث رانندگی کاهش یابد. اما برای پیادهروی، با توجه به گرمای هوا در ایام مرداد، تردد در ساعات شب را در نظر بگیرند تا دچار گرمازدگی نشوند.
جعفری در بخش مهمی از سخنانش به موضوع بیمه اشاره کرد و گفت: امسال داشتن بیمه برای همه هموطنان و همچنین اتباع مجاز مقیم در کشور الزامی است. با رایزنیها، یک نوع بیمه یکسان با کمترین هزینه و بیشترین خدمات انتخاب شده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه تعداد محدودی در سالهای گذشته بدون بیمه سفر میکردند، هشدار داد: اخبار حاکی از آن است که برخی از افرادی که در سامانه سماح بیمه نداشتند، در کشور عراق بیمار شده و برای استفاده از خدمات درمانی گرفتار مشکلات مالی شدهاند. چون بحث مالی و بیمهای است، حل آن دشوار خواهد بود. همچنین برای اتباع خارجی مقیم، در صورت عدم انجام بیمه، دفترچه سند خادم (سند زیارتی) صادر نمیشود.
وی درباره ناوگان حملونقل عمومی نیز افزود: حدود ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شده است، اما با توجه به ظرفیت مشخص و فرسودگی بخشی از ناوگان، از هموطنان درخواست میکنیم در صورت امکان از خودروهای شخصی خود استفاده کنند. همچنین اتوبوسهای سازمانها و وزارتخانهها نیز به کمک عملیات اربعین آمدهاند.
جعفری در پایان خواستار مدیریت زمان سفر شد و افزود: از زائران تقاضا داریم مدت زمان سفر خود را کوتاه کنند تا هموطنان بیشتری بتوانند از این سفر بهرهمند شوند. سفر خود را به روزهای بعد از اربعین موکول نکنند؛ زیرا در آداب و فرهنگ عراق، اکثر مواکب تا روز اربعین مستقر هستند و پس از آن خدمات به شدت کاهش مییابد. از حدود ۳ هزار موکب ایرانی (معادل ۵ درصد کل مواکب)، توقع نمیرود بتوانند نیاز ۲۰ درصدی زائران ایرانی را در روزهای پس از اربعین تامین کنند.
وی در پایان از استقرار پایگاههای متعدد امداد و نجات هلال احمر و اورژانس کشور در عراق و داخل ایران خبر داد و گفت: امکانات بسیار خوبی با مشارکت مسئولین عراقی برای سلامت زائران فراهم شده است.