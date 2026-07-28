آغاز واریز یارانه نقدی کود‌های فسفاته و پتاسه به کشاورزان مازندران

آغاز واریز یارانه نقدی کود‌های فسفاته و پتاسه به کشاورزان مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از آغاز مرحله نخست واریز یارانه نقدی کود‌های فسفاته و پتاسه به حساب کشاورزان استان خبر داد.

رضا افراسیابی گفت: فرآیند پرداخت یارانه نقدی کود‌های فسفاته و پتاسه برای کشاورزانی که از تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ این نهاده‌ها را از کارگزاری‌های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خریداری کرده‌اند، آغاز شده است.

وی افزود: اجرای این طرح در راستای دستورات هیئت دولت و برنامه‌های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولیدکنندگان و تقویت امنیت غذایی کشور انجام می‌شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران هدف از پرداخت این یارانه را کاهش هزینه‌های تمام‌شده تولید برای بهره‌برداران و تسهیل دسترسی کشاورزان به نهاده‌های اساسی بخش کشاورزی اعلام کرد.

افراسیابی گفت: مرحله نخست پرداخت یارانه نقدی کود‌های فسفاته و پتاسه از سوم مردادماه آغاز شده است و کشاورزانی که در بازه زمانی اعلام‌شده اقدام به خرید این کود‌ها کرده‌اند، می‌توانند برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

وی افزود: کشاورزان برای بهره‌مندی از این یارانه باید شماره شبای بانک کشاورزی خود را از طریق مراکز و کارگزاری‌های زیرمجموعه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یا سامانه کنترل و پایش مواد کودی ثبت کنند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران تأکید کرد: ثبت اطلاعات بانکی و تکمیل فرآیند‌های مربوط، زمینه بهره‌مندی کشاورزان واجد شرایط از این حمایت مالی را فراهم خواهد کرد.