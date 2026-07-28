رسیدگی به معیشت کارگران باید در اولویت قرار گیرد
دبیر خانه کارگر استان البرز با اشاره به وضعیت بازار کار در استان گفت: با وجود شرایط ویژه ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی، روند حفظ اشتغال، بازگشت به کار و حمایت از کارگران در البرز ادامه یافته و اقدامات مناسبی در حوزه بیمه بیکاری و اشتغال انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز
، محمدرضا کشاورز دبیر خانه کارگر استان البرز در برنامه زنده «نگاه مردم» اظهار کرد: استان البرز به دلیل صنعتی بودن، در معرض آسیبهای ناشی از بیکاری و کاهش فرصتهای شغلی قرار داشته است، اما با تدابیر اتخاذ شده، تاکنون روند اشتغال، بازگشت به کار و حمایت از مشمولان بیمه بیکاری با موفقیت دنبال شده است.
وی با اشاره به افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ به مجری سیما البرز افزود: افزایش مزد در پایان سال گذشته، یکی از اتفاقات مثبت برای جامعه کارگری بود، اما همزمانی آن با شرایط جنگی و افزایش شدید نرخ تورم، موجب شد اثرات مثبت این افزایش تا حد زیادی تحتالشعاع گرانیها قرار گیرد.
کشاورز، مسکن را از مهمترین دغدغههای جامعه کارگری دانست و گفت: انتظار میرود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اجرای برنامههای حمایتی و توسعه طرحهای مسکن، زمینه کاهش مشکلات این بخش را فراهم کند.
وی همچنین بر اهمیت آموزشهای مهارتی و توسعه مهارتآموزی تأکید کرد و در برنامه نگاه مردم افزود: تقویت آموزشهای فنی و حرفهای و هدایت نیروهای کار به سمت بنگاههای زودبازده، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، میتواند از هزینههای بیمه بیکاری بکاهد و منابع بیشتری را برای حمایت از خانوادهها و بیمهشدگان اختصاص دهد.