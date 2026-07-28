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وزارت امور خارجه برزیل اعلام کرد: درباره اعمال تعرفههای آمریکا بر کالاهای برزیلی، روند حل اختلاف با سازمان جهانی تجارت را آغاز کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه «ب. اف.ام» فرانسه، وزارت امور خارجه برزیل اعلام کرد : که این کشور روز دوشنبه (۲۷ ژوئیه)، در مورد اعمال تعرفههای آمریکا بر کالاهای برزیلی، روند حل اختلاف با سازمان جهانی تجارت را آغاز کرد.
وزارت امور خارجه برزیل دربیانیه ای اعمال تعرفههای گمرکی آمریکا بر کالاهای متعدد برزیلی را اقدامی «غیرموجه» و «ناسازگار» با قوانین تجارت بین الملل خواند.
در این بیانیه آمده است: «برزیل روز ۲۷ ژوئیه درخواست مذاکره با آمریکا را در چارچوب ساز و کار حل اختلافات سازمان جهانی تجارت ارائه کرد.»
درخواست مذاکره، نقطه آغاز رسمی فرایند حل اختلاف در چارچوب سازمان جهانی تجارت است. این مذاکرات به دو طرف فرصتی میدهد تا مسئله را بررسی کرده و بدون ورود به دادرسی و مراحل قانونی، راه حلی رضایت بخش پیدا کنند.
اگر این مذاکرات به حل اختلاف نینجامد، شاکی میتواند درخواست کند که موضوع به فرآیند داوری یک هیئت ارجاع شود.
لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور برزیل، ژائیر بولسونارو را به «خائن» بودن متهم میکند.
در ماه ژوئیه، دولت ترامپ دو تعرفه گمرکی جدید بر برخی محصولات برزیلی وضع کرد: ۲۵ درصد به دلیل اقدامات ناعادلانه تجاری و ۱۲.۵ درصد به دلیل ادعای کار اجباری. لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، همتای آمریکایی خود را متهم کرد که با این تعرفهها تلاش میکند سیاست داخلی برزیل را، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر که در آن برای یک دوره دیگر نامزد خواهد شد، تحت تأثیر قرار دهد.
برزیل پیشتر نیز در سال ۲۰۲۵ چنین فرایندی را آغاز کرده بود. در آن زمان، واشنگتن در اعتراض به پیگردهای قضایی علیه ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور سابق راست افراطی که مورد حمایت دونالد ترامپ بود، تعرفه ۵۰ درصدی وضع کرده بود. با این حال، این تعرفههای گمرکی که به تشویق ادواردو بولسونارو، یکی از پسران رئیس جمهور سابق، اعمال شده بود، تا حد زیادی لغو شده است.
لولا داسیلوا که خود را مدافع «حاکمیت» برزیل میداند، بولسونارو را به «خیانت» علیه کشور متهم میکند.
او در انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر با فلاویو، یکی دیگر از پسران ژائیر بولسونارو، که روز شنبه به عنوان نامزد معرفی شد، رقابت خواهد کرد.