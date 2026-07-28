وزیر ارتباطات در دیدار با خانواده شهید «سبحان بدرخانی ایوانی» با بیان اینکه خدمت به مردم در امتداد مسیر شهداست، تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان و مقاومت، مسیر پیروزی حق بر باطل را با قدرت ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دیدار با خانواده شهید سبحان بدرخانی ایوانی، از شهدای جنگ رمضان با تأکید بر اینکه خدمت به مردم ادامه مسیر شهداست، گفت: وعده الهی درباره پیروزی حق بر باطل محقق خواهد شد و ملت ایران با تکیه بر ایمان و مقاومت، این مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این دیدار ضمن طلب دعای خیر از خانواده‌های معظم شهدا، اظهار کرد: خود را وامدار شهدا می‌دانیم و امیدواریم خداوند توفیق دهد در مسیری که این عزیزان با ایثار و فداکاری ترسیم کردند، با خدمت صادقانه به مردم گام برداریم.

وی با قدردانی از خانواده شهید سبحان بدرخانی ایوانی برای فراهم کردن فرصت این دیدار، افزود: امیدواریم به برکت خون پاک شهدا، رژیم صهیونیستی و حامیان آن به سزای اعمال خود برسند؛ چرا که این وعده الهی است و ما به تحقق آن ایمان و اطمینان داریم.

مسیر شهدا ادامه دارد

وزیر ارتباطات با بیان اینکه راه شهدا، ادامه مسیر حق‌طلبی و عدالت‌خواهی در طول تاریخ اسلام است، تصریح کرد: این مسیر از مکتب اهل‌بیت (ع) و نهضت عاشورا آغاز شده، تا امروز استمرار یافته و همچنان ادامه خواهد داشت و نقشه‌ها و آرزو‌های دشمنان برای متوقف کردن این راه هرگز محقق نخواهد شد.

هاشمی همچنین با اشاره به پیروزی‌های جبهه مقاومت، آن را جلوه‌ای از تحقق وعده‌های الهی دانست و گفت: مرور تاریخ اسلام نیز نشان می‌دهد که در مقاطع مختلف، وعده نصرت الهی همواره محقق شده است.

وی در پایان از خداوند متعال برای همه خدمتگزاران نظام اسلامی توفیق خدمت خالصانه به مردم و حرکت در مسیر الهی را مسئلت کرد.

شهید سبحان بدرخانی ایوانی متولد ۱۳۶۰ و دارای یک فرزند دختر بود که ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ بر اثر حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به مناطق مسکونی کرج و در پی موج انفجار، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.