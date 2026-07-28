نشست خبری معرفی اعضای تیم ملی مهارت ایران جهت اعزام به چهل و هشتمین دوره مسابقات جهانی مهارت (WorldSkills) در شانگهای، با حضور غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، مدیران رشته‌ها و اصحاب رسانه

غلامحسین محمدی با اشاره به اهمیت راهبردی توسعه مهارت در کشور گفت: متأسفانه کشور در حوزه نیروی کار ماهر با چالش جدی مواجه است و در این زمینه فاصله قابل‌توجهی با استانداردهای جهانی داریم. برداشت عمومی مبنی بر اینکه دانشگاه‌ها به تنهایی می‌توانند نیازهای بازار کار را پوشش دهند، نادرست است. ما برای رسیدن به توسعه پایدار، به نیروی انسانی کارا، با بهره‌وری بالا و مجهز به نوآوری و خلاقیت نیاز داریم.

وی افزود: اگر زیست‌بوم آموزشی کشور نتواند نیرویی را تربیت کند که بلافاصله پس از آموزش وارد بازار کار شود و نیاز به بازآموزی نداشته باشد، با چالش بیکاری از یک سو و کمبود نیروی ماهر از سوی دیگر شکاف مهارتی مواجه خواهیم شد که امروز گریبان‌گیر صنایع، خدمات و کشاورزی کشور است.

مسابقات مهارتی؛ ابزاری برای به‌روزرسانی استانداردهای آموزشی



رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، توسعه رقابت‌های مهارتی را یکی از مهم‌ترین راهکارهای فرهنگی و ترویجی برای پر کردن این شکاف دانست و گفت: مسابقات مهارتی تنها یک رویداد ورزشی-آموزشی نیست؛ بلکه ابزاری است تا صنایع و مربیان متوجه شکاف‌های فناورانه و آموزشی خود شوند. وقتی نماینده ایران در تراز بین‌المللی رقابت می‌کند، نقاط بهبود مشخص شده و سیستم آموزشی کشور بر اساس آخرین استانداردهای جهانی به‌روز می‌شود.

محمدی با اشاره به رشد کمی این رویدادها افزود: ما این مسیر را از رقابت‌های محدود آغاز کرده‌ایم، اما هدف‌گذاری ما این است که در آینده تورنمنت‌های مقدماتی با مشارکت صدها هزار یا حتی یک میلیون نفر برگزار شود تا بهترین استعدادها از دل رقابت‌های استانی و ملی شناسایی شوند.

مشارکت ایران علی‌رغم فشارهای تحریمی



وی در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش‌های برخی کشورها برای ممانعت از حضور ایران در این رقابت‌ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه در دو رشته، دبیرخانه جهانی مسابقات WorldSkills با استناد به تحریم اسپانسرها، با حضور ایران مخالفت کرد، اما ما با ارائه دفاعیه‌های مستدل و مکاتبات رسمی، پروتکل‌ها را تغییر دادیم و حق قانونی کشورمان برای مشارکت را تثبیت کردیم. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت راهبردی حضور ایران در این عرصه است.



محمدی درباره موضوع حمایت از استعدادهای مهارتی در مقایسه با نخبگان علمی گفت: با توافق انجام‌شده با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، بنیاد ملی نخبگان در حال تدوین آیین‌نامه‌ای برای شناسایی و حمایت از «نخبگان مهارتی» است. ما نباید این سیگنال غلط را به جامعه بدهیم که سرمایه‌گذاری تنها در حوزه آموزش‌های نظری ارزشمند است.

وی افزود: علاوه بر این، نهادهای مالی و صنعتی نیز پای کار آمده‌اند. به‌عنوان مثال، شرکت تاپیکو اعلام آمادگی کرده است که تمام برگزیدگان مسابقات ملی مهارت را بورسیه کند. همچنین بانک‌های تجارت، رفاه و توسعه تعاون تسهیلات ویژه‌ای را برای کارآفرینی این عزیزان در نظر گرفته‌اند. اولویت ما این است که این افراد به جای استخدام صرف، به کارآفرینانی تبدیل شوند که برای دیگران اشتغال ایجاد کنند.

نقشه راه تا المپیاد جهانی ۲۰۲۸ ژاپن



میکائیل جانبازی، مدیر رشته توسعه نرم‌افزارهای موبایل و از رقابت‌کنندگان دوره‌های پیشین نیز در این نشست با بیان اینکه «مهارت، کلید تحقق رویا به واقعیت است»، به تشریح مسیر موفقیت در این رشته نوظهور پرداخت.

همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره عدم حضور برخی رشته‌ها مانند صنعت نان در تیم اعزامی فعلی، مسئولان برگزاری مسابقات توضیح دادند که انتخاب رشته‌ها بر اساس شاخص‌های فنی، ظرفیت‌سازی و هم‌افزایی ملی انجام می‌شود. با این حال، هدف‌گذاری سازمان برای مسابقات جهانی ۲۰۲۸ ژاپن، افزایش تعداد رشته‌های حضور ایران از ۲۰ رشته فعلی به ۴۰ رشته است.