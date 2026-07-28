به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیر وهاب زاده گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حادثه غرق شدگی در شهرستان بندر انزلی، ماموران انتظامی کلانتری ۱۴ فوری به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد ۲ جوان که برای تفریح به دریا رفته بودند، هنگام سواری بر شاتل (یک نوع قایق بادی پرسرعت) بدون پوشیدن جلیقه نجات، به دلیل نقص فنی این قایق بادی، به درون دریا پرتاب شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی گفت: با تلاش نیرو‌های امدادی و حاضران در محل، یکی از ۲ جوان نجات یافت، اما پیکر بی جان نفر دوم پس از یک ساعت جست‌و‌جو، به کمک غواصان از آب خارج شد.

فرمانده انتظامی بندرانزلی با ابراز تاسف از وقوع این حادثه تلخ، به مسافران و گردشگران تاکید کرد: استفاده از تجهیزات ایمنی مانند جلیقه نجات هنگام استفاده از تفریحات دریایی، موضوعی حیاتی است و سهل انگاری در این زمینه می‌تواند به قیمت جان افراد تمام شود.

سرهنگ امیر وهاب زاده از مردم استان و مسافران خواست برای شنا در دریا فقط از مناطقی که ناجی غریق و طرح سالمسازی دریا دارند استفاد کنند و از فعالیت‌های تفریحی در مناطق ممنوع و ناامن خودداری کنند.