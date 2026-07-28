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اولین دوره رقابتهای والیبال ساحلی، جام قهرمان زمین، با حضور تیمهای برتر در دو بخش آقایان و بانوان، به میزبانی کیش برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: مسابقات ۷ و ۸ مرداد از ساعت ۱۹ در مجموعه ورزشی ساحلی آقایان برگزار می شود.
۷ تیم در بخش آقایان و ۶ تیم در بخش بانوان در این دوره از مسابقات با یکدیگر رقابت می کنند.
رقابتهای بخش آقایان فردا چهارشنبه ۷ مرداد و مسابقات بخش بانوان نیز پنجشنبه ۸ مرداد برگزار میشوند.
معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: برگزاری این رقابتها برای اولین بار در ایران، گامی مؤثر در توسعه ورزشهای ساحلی، ایجاد رویدادهای نوآورانه ورزشی و ارتقای جایگاه کیش به عنوان یکی از مهمترین مقصدهای برگزاری مسابقات ملی و بینالمللی است.
این رویداد، با ایجاد فضایی پرنشاط و رقابتی، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی ورزشکاران و ترویج فرهنگ ورزش در بین علاقهمندان فراهم میکند.
علاقهمندان میتوانند با مراجعه به مجموعه ورزشی ساحلی آقایان، از نزدیک شاهد رقابتهای اولین دوره والیبال ساحلی قهرمان زمین در ایران باشند.