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مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تأکید بر تسریع در احیا و ساماندهی محورهای تاریخی ساری گفت: با اجرای طرحهای بهسازی محور آبانبار نو و ساریسرا، این محدوده میتواند به یکی از کانونهای مهم گردشگری و فعالیتهای فرهنگی شهر تبدیل شود.
به گزارش گروه مسکن وشهرسازی خبرگزاری صداوسیما: مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در دیدار با شهردار ساری بر ضرورت تسریع در ساماندهی محورهای تاریخی این شهر و ارتقای کیفیت فضاهای شهری تأکید کرد.
عبدالرضا گلپایگانی با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و گردشگری ساری گفت: محور آبانبار نو قابلیت تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری شهری را دارد و شرکت بازآفرینی شهری ایران از اجرای **طرح**های کفسازی، جدارهسازی و مرمت این محدوده حمایت میکند.
وی افزود: احیای همزمان محور ساریسرا نیز در دستور کار قرار دارد و اعتبارات لازم برای اجرای این **طرح**ها در سال جاری و سال آینده پیشبینی شده است.
گلپایگانی بر اجرای دقیق و باکیفیت عملیات عمرانی با حفظ هویت تاریخی شهر تأکید کرد و گفت: نتیجه اقدامات باید متناسب با شأن بافت ارزشمند و مطالبات شهروندان باشد.
وی ارتقای کیفیت معابر بافت تاریخی و تکمیل آسفالت محلات هدف را از اولویتهای بازآفرینی شهری در ساری برشمرد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: ساماندهی محور آبانبار نو علاوه بر بهبود سیمای شهری، زمینه توسعه گردشگری، خدمات و فعالیتهای فرهنگی را نیز فراهم خواهد کرد.
گلپایگانی همچنین احیای خانههای تاریخی از جمله خانه فاضلی را فرصتی برای ایجاد مراکز اقامتی، فضاهای فرهنگی و بوتیکهتلها دانست.
در این نشست، موضوعاتی از جمله بهروزرسانی **طرح** محور، انتخاب مصالح مناسب، طراحی مبلمان شهری، نورپردازی، فضای سبز و هماهنگی با دستگاههای خدماترسان بررسی شد.
شهردار ساری نیز با تأکید بر اجرای همزمان ساماندهی محور آبانبار نو و ساریسرا، خواستار افزایش حمایتهای مالی برای بهسازی معابر فرسوده شهر شد.
در پایان این دیدار، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران دستور تخصیص قیر مورد نیاز برای آسفالت معابر فرسوده ساری و انجام هماهنگیهای لازم را صادر کرد.