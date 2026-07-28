به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز گفت: این طرح از سوم مرداد ماه با هدف ارتقای مسئولیت‌های اجتماعی و ایجاد صرفه‌جویی اقتصادی برای شهروندان آغاز شده است.

پرویز ایدون افزود: این طرح در جایگاه‌های سوخت شهر‌های اهواز، رامهرمز، شوشتر، اندیمشک، بهبهان، باغملک، سوسنگرد، شوش، هفتکل، گتوند، ملاثانی، ایذه و قلعه‌تل در حال اجراست.

وی ادامه داد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز به دلیل مشارکت فعال و تعداد بالای جایگاه‌های فعال در این طرح، به عنوان یکی از مناطق برتر و پیشرو در اجرای این برنامه شناخته شده است.





