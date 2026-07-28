استاندار مازندران در بازدید سرزده از اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان با تأکید بر حمایت از واحدهای تولیدی فعال و اشتغال‌آفرین گفت: برای احیای واحدهای راکد، در صورت وجود ظرفیت واقعی تولید، اعتبارات ویژه اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در بازدید سرزده از اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان، با تأکید بر نقش این مجموعه در تنظیم بازار، حمایت از تولید و ایجاد اشتغال گفت: برای احیای واحد‌های تولیدی راکد که ظرفیت بازگشت به چرخه فعالیت را دارند، اعتبارات ویژه اختصاص می‌یابد.

مهدی یونسی رستمی در این بازدید که با هدف بررسی روند فعالیت‌ها، نحوه ارائه خدمات، وضعیت تنظیم بازار و برنامه‌های حمایتی صمت استان انجام شد، افزود: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت یکی از دستگاه‌های اثرگذار در توسعه اقتصادی استان است و باید حمایت از تولیدکنندگان، رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران با جدیت دنبال شود.

وی گفت: تنظیم بازار از مهم‌ترین مأموریت‌های صمت است و با توجه به شرایط ویژه کشور، نظارت مستمر بر بازار و تأمین کالا‌های اساسی باید با قدرت ادامه یابد.

استاندار مازندران افزود: این استان با وجود جمعیت ثابت خود، در ایام جنگ رمضان میزبان بیش از ۲۰ میلیون مسافر بود و با همکاری مدیران، مردم و تولیدکنندگان، بدون ایجاد مشکل در تأمین کالا‌های اساسی، این شرایط مدیریت شد.

یونسی رستمی بر تقویت نظارت‌های تخصصی بازار تأکید کرد و گفت: رصد مستمر بازار و واحد‌های تولیدی باید ادامه داشته باشد تا ضمن جلوگیری از اخلال اقتصادی، آرامش مردم حفظ شود.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از واحد‌های تولیدی فعال گفت: سیاست مدیریت استان، توسعه تولید، افزایش اشتغال و تقویت اقتصاد مازندران است و از واحد‌هایی که در ایجاد و تثبیت اشتغال نقش دارند، حمایت ویژه خواهد شد.

استاندار مازندران افزود: نگاه ما این است که تا حد امکان از تعطیلی واحد‌های تولیدی و تعدیل نیرو جلوگیری شود و هر جا ضرورت داشته باشد، با تأمین منابع مالی و اختصاص اعتبارات مورد نیاز، از استمرار فعالیت صنایع حمایت خواهیم کرد.

وی گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، تعداد واحد‌هایی که در شرایط جنگی به طور کامل غیرفعال شده‌اند، محدود است و با حمایت هدفمند و همکاری دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌شود همین واحد‌ها نیز در کوتاه‌ترین زمان به چرخه تولید بازگردند.

یونسی رستمی با اشاره به همراهی مردم مازندران در شرایط سخت افزود: مردم استان در روز‌های دشوار با میزبانی از جمعیت قابل توجهی از کشور، همراهی ارزشمندی داشتند و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و تولیدکنندگان، اجازه ندادند خللی در تأمین نیاز‌های مردم ایجاد شود.

وی با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند‌های اداری برای تولیدکنندگان اظهار داشت: برای افرادی که اهل کار، سرمایه‌گذاری و تولید هستند، باید مسیر‌های اداری کوتاه شود تا بتوانند با سرعت بیشتری فعالیت خود را توسعه دهند.

استاندار مازندران درباره احیای واحد‌های راکد نیز گفت: نشست‌های تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط، مدیران واحد‌های تولیدی و بانک‌ها برگزار خواهد شد تا در صورت وجود ظرفیت واقعی تولید و امکان بازگشت به فعالیت، منابع لازم برای احیای این واحد‌ها فراهم شود.

یونسی رستمی افزود: منابع و حمایت‌های دولتی باید به واحد‌هایی اختصاص یابد که فعال، توانمند و دارای برنامه مشخص برای تولید و اشتغال هستند، چرا که هدف نهایی، توسعه پایدار، افزایش فرصت‌های شغلی و تقویت اقتصاد استان مازندران است.