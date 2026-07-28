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مدیر شعب پست بانک استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در تمامی شعب این بانک ارز اربعین به زائران پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، باقرنیا افزود: تاکنون بیش از ۴ هزار زائر موفق به دریافت ارز اربعین شدهاند و در مجموع بیش از ۵۱۳ میلیون دینار عراق به متقاضیان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه برای تسهیل خدمترسانی به زائران، ساعات کاری شعب افزایش یافته است، گفت: مقرر شده از این پس تا ۱۲ مرداد، شعب پست بانک به صورت دو شیفت از ساعت ۹ صبح تا ۱۷، حتی در روزهای تعطیل، به متقاضیان خدمات ارائه کنند.
مدیر شعب پست بانک استان تأکید کرد: تاکنون هیچ مشکلی در زمینه تأمین ارز وجود نداشته و خدمات بدون وقفه در حال ارائه است