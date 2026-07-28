پرداخت مقرری بیمه بیکاری بیش از ۱۰ هزار نفر در البرز
معاون تعهدات بیمهای اداره کل تأمین اجتماعی استان البرز از برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری برای بیش از ۱۰ هزار نفر از متقاضیان از زمان آغاز جنگ خبر داد و گفت: تأمین اجتماعی خدمات بیمهای و حمایتی را در کوتاهترین زمان ممکن به بیمهشدگان ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز
، دشتی در برنامه زنده «نگاه مردم» با اشاره به تعهدات سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: بیمه بیکاری یکی از مهمترین تعهدات قانونی این سازمان است و در کنار آن، ۱۴ تعهد کوتاهمدت و بلندمدت دیگر نیز بر اساس قانون تأمین اجتماعی و سایر مقررات، متناسب با شرایط بیمهشدگان در تمامی شعب کشور ارائه میشود.
وی با بیان اینکه اداره کل تأمین اجتماعی استان البرز جمعیت گستردهای را تحت پوشش دارد، افزود: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیمهشده اصلی و تبعی تحت پوشش این اداره کل هستند که از این تعداد، ۲۴۰ هزار نفر را مستمریبگیران بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان تشکیل میدهند. همچنین بیش از ۴۳۰ هزار بیمهشده اصلی به همراه اعضای خانواده خود، جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را شامل میشوند.
دشتی با حضور در سیمای البرز ادامه داد: ۳۵ هزار کارگاه در سطح استان حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکنند و این سازمان ماهانه حدود ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بابت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، مقرری بیمه بیکاری و سایر تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت پرداخت میکند.
معاون تعهدات بیمهای اداره کل تأمین اجتماعی البرز با اشاره به افزایش درخواستهای بیمه بیکاری پس از آغاز جنگ گفت: از ابتدای جنگ تاکنون حدود ۱۲ هزار درخواست برای دریافت مقرری بیمه بیکاری در استان ثبت شده که تاکنون برای حدود ۱۰ هزار و ۷۵۰ نفر مقرری برقرار و پرداخت شده است.
وی با تأکید بر اینکه استان البرز از کمترین میزان نارضایتی در کشور برخوردار است، افزود: برای تسریع در رسیدگی به پروندهها، حداقل سه جلسه در هفته برگزار میشود تا تعهدات بیمهای در سریعترین زمان ممکن به متقاضیان پرداخت شود.
دشتی درباره نحوه ثبت درخواست بیمه بیکاری نیز اظهار کرد: متقاضیان میتوانند درخواست خود را از طریق سامانه مربوطه ثبت کنند. همچنین در شرکتهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ آسیب دیده و بیش از ۲۰ نفر تعدیل نیرو داشتهاند، کارفرما موظف است درخواست کتبی را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کند؛ اما در واحدهایی با کمتر از ۲۰ نیروی تعدیلشده، نیازی به ورود کارفرما نیست.
وی در برنامه زنده نگاه مردم خاطرنشان کرد: تاکنون ۹ شرکت در استان البرز به صورت مستقیم از جنگ آسیب دیدهاند و پس از امضای تفاهمنامه میان سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فهرست این شرکتها و نیروهای تعدیلشده در اختیار تأمین اجتماعی قرار گرفت و مقرری بیمه بیکاری آنان بدون تشریفات اداری و در کوتاهترین زمان ممکن برقرار و پرداخت شد.