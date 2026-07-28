سرمربی جدید تیم ملی فرانسه، در نخستین نشست خبری خود پس از انتصاب، از تحقق رویای خود گفت و تاکید کرد که تیم ملی فرانسه تنها چیزی بود که می‌خواست.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زین‌الدین زیدان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال فرانسه، در نخستین نشست خبری خود پس از انتصاب رسمی، درباره احساس خود و برنامه‌ها و رویکردش برای هدایت این تیم صحبت کرد. زیدان در ابتدای نشست گفت: این یک رویای محقق شده است. تیم ملی فرانسه تنها چیزی بود که می‌خواستم.

او درباره ارتباط با دیدیه دشان، سرمربی سابق گفت: قرار نبود که با دیدیه دشان صحبت کنم، اما باید این کار را انجام دهم و با کمال میل این کار را خواهم کرد. من به او و همه کسانی که در این ۱۴ سال برای تیم ملی زحمت کشیدند، احترام می‌گذارم.

زیدان درباره کادر فنی خود گفت: کادر فنی من در تیم ملی فرانسه مشابه کادر فنی‌ای خواهد بود که در رئال مادرید داشتم. من وقتی هافبک هم بودم تمایل زیادی به گلزنی داشتم. به زودی سبک مرا خواهید شناخت.

او درباره عملکرد تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: فرانسه در جام جهانی عملکردی باشکوه داشت. ما باید روی نقاط قوت تیم تمرکز کنیم و برای آینده برنامه‌ریزی کنیم.

زیدان که از سال ۲۰۲۱ (پس از جدایی از رئال مادرید) بدون تیم بود، با این انتصاب به عرصه مربیگری بازگشت.