\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc \u0634\u0631\u0642\u06cc \u0627\u06cc\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0645\u062a\u0631\u0648 \u067e\u0627\u0646\u0632\u062f\u0647 \u062e\u0631\u062f\u0627\u062f \u0646\u0647\u0645 \u062f\u06cc \u0633\u0627\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0647 \u0628\u0647\u0631\u0647\u200c\u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u060c \u0627\u0645\u0627 \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0628\u0645\u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0633\u0648\u06cc \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc - \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u0634\u062f\u062a \u0622\u0633\u06cc\u0628 \u062f\u06cc\u062f.\n\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646\u060c \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0628\u0627\u0632\u0633\u0627\u0632\u06cc\u060c \u0648\u0631\u0648\u062f\u06cc \u0634\u0631\u0642\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0628\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062e\u062f\u0645\u062a \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n