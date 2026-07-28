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بلژیک در پی موج گرمای ژوئن، با افزایش ۴۸ درصدی مرگومیر، بالاترین نرخ تلفات ناشی از گرما را در میان کشورهای اروپایی به خود اختصاص داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، به گزارش نقل از اسپوتنیک، دادههای شبکه اروپایی پایش مرگو میر نشان میدهد بلژیک در پی موج گرمای ژوئن، با افزایش ۴۸ درصدی مرگومیر، بالاترین نرخ تلفات ناشی از گرما را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خود اختصاص داده است.
دادههای شبکه اروپایی پایش مرگ و میر نشان میدهد، بلژیک در جریان موج گرمایی که ماه ژوئن گذشته سراسر اروپا را فراگرفت، بالاترین نرخ مرگومیر مازاد را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ثبت رسانده است.
بر اساس این دادهها، شمار مرگومیرها در بلژیک در مقایسه با نرخهای طبیعی ۴۸ درصد افزایش یافته است. همچنین مؤسسه سلامت عمومی بلژیک اعلام کرد که تا پایان ماه ژوئن، یکهزار و ۷۴۷ مورد مرگ اضافی در این کشور ثبت شده که بالاترین رقم در میان ۲۷ کشوری است که تحت پایش این شبکه قرار داشتهاند.
برای مقایسه، میزان مرگ و میر در همین بازه زمانی در فرانسه ۲۳ درصد و در هلند ۱۳ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که هر سه کشور با دماهای تقریباً مشابهی مواجه بودهاند.
کارشناسان معتقدند تراکم بالای ساختوساز شهری، در کنار کمبود فضاهای سبز در شهرهای بلژیک، در تشدید اثرات موج گرما بر ساکنان این کشور نقش داشته و موجب شده است بلژیک از نظر مرگومیرهای مرتبط با افزایش دما، بیشترین آسیب را متحمل شود.