با امضای تفاهم‌نامه بین شبکه آزمایشگاهی کشور و انجمن صنفی شرکت‌های بازرسی و آزمایش‌های غیرمخرب ایران، همکاری‌های تخصصی و توانمندی آزمایشگاه‌های کشور تقویت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در حاشیه نشست آزمایشگاه‌های انجمن صنفی شرکت‌های بازرسی و آزمایش‌های غیرمخرب ایران، تفاهم‌نامه همکاری میان شبکه آزمایشگاهی کشور و انجمن صنفی شرکت‌های بازرسی و آزمایش‌های غیرمخرب ایران توسط امیر یونسیان، رئیس شبکه آزمایشگاهی کشور و حسن شیروانی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های بازرسی و آزمایش‌های غیرمخرب ایران، به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌ها، امکانات و توانمندی‌های دو مجموعه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای توسعه خدمات آزمایشگاهی، ترویج فعالیت‌های شبکه آزمایشگاهی کشور، گسترش کاربرد آزمون‌های غیرمخرب (NDT) و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های آزمایشگاهی کشور منعقد شده است.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، معرفی شبکه آزمایشگاهی کشور به آزمایشگاه‌های عضو انجمن و تسهیل عضویت آنها در شبکه، از مهم‌ترین محور‌های همکاری دو طرف خواهد بود.

همچنین برگزاری برنامه‌های آموزشی، ترویجی و توانمندسازی تخصصی در حوزه فناوری‌ها و خدمات آزمایشگاهی، برگزاری مسابقات علمی و فناورانه در سطح ملی و منطقه‌ای و توسعه همکاری‌های تخصصی میان اعضای دو مجموعه در دستور کار قرار دارد.

همکاری در تدوین، بازنگری و ارتقای استانداردها، دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی مرتبط با آزمون‌های غیرمخرب نیز از دیگر محور‌های این تفاهم‌نامه است؛ اقدامی که می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی، افزایش قابلیت اطمینان نتایج آزمون‌ها و توسعه استاندارد‌های تخصصی این حوزه کمک کند.

همچنین دو طرف در زمینه همکاری‌های علمی و انتشار دانش تخصصی، از جمله ارائه و داوری مقالات و همکاری در چاپ و انتشار مجله تخصصی انجمن نیز با یکدیگر همکاری خواهند داشت.

مطابق این تفاهم‌نامه، شبکه آزمایشگاهی کشور و انجمن صنفی شرکت‌های بازرسی و آزمایش‌های غیرمخرب ایران متعهد شده‌اند با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و منابع مورد نیاز، هماهنگی‌های اجرایی لازم را برای تحقق اهداف تفاهم‌نامه انجام دهند.

شناسایی و پیگیری عضویت آزمایشگاه‌های عضو انجمن در شبکه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای برگزاری نشست‌های تخصصی و برنامه‌های آموزشی، نظارت بر اجرای تعهدات و رعایت اصل بی‌طرفی و محرمانگی اطلاعات نیز از جمله تعهدات طرفین است.

امضای این تفاهم‌نامه، گامی در جهت تقویت تعامل میان شبکه آزمایشگاهی کشور و تشکل‌های تخصصی فعال در حوزه آزمون‌های غیرمخرب به شمار می‌رود و انتظار می‌رود با توسعه همکاری‌های مشترک، زمینه ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی، افزایش سطح دانش فنی و توسعه ظرفیت‌های تخصصی آزمایشگاه‌های کشور بیش از پیش فراهم شود.

شبکه آزمایشگاهی کشور با بیش از ۲ هزارو ۱۰۰ عضو در سراسر کشور، با هدف توسعه خدمات آزمایشگاهی، ارتقای کیفیت زیرساخت‌های پژوهشی و فناوری، افزایش دسترسی پژوهشگران، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع به خدمات تخصصی آزمایشگاهی و توانمندسازی مراکز آزمایشگاهی، فعالیت می‌کند.