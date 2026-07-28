دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با تأکید بر ضرورت ایجاد رویکردی همگرا میان حفاظت و توسعه بافت‌های تاریخی، گفت: احیای این بافت‌ها زمانی محقق می‌شود که جایگاه آنها در سازمان فضایی شهر، از نظر عملکرد، نقش و کارکرد، به‌درستی بازتعریف شود.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما: دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بر ضرورت بازتعریف جایگاه بافت‌های تاریخی در نظام برنامه‌ریزی شهری تأکید کرد و گفت: حفاظت از این بافت‌ها نباید به جدایی آنها از جریان زندگی شهری منجر شود.

غلامرضا کاظمیان در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی افزود: حل مسائل پیچیده بافت‌های تاریخی نیازمند گفتمان‌سازی، بهره‌گیری از تجربه‌های تخصصی و مشارکت ذی‌نفعان است.

وی با اشاره به اهمیت مطالبه‌گری اجتماعی در حوزه حفاظت از میراث شهری تصریح کرد: تا زمانی که ساکنان و بهره‌برداران بافت‌های تاریخی، حفظ این محدوده‌ها را به‌عنوان یک مطالبه جدی دنبال نکنند، دستیابی به نتایج پایدار دشوار خواهد بود.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خاطرنشان کرد: بافت تاریخی نباید صرفاً به‌عنوان محدوده‌ای ارزشمند و غیرقابل مداخله تلقی شود، بلکه باید بخشی زنده و پویا از زندگی شهر باقی بماند.

کاظمیان با اشاره به کاهش تراکم جمعیتی در شهرهای تاریخی از جمله یزد و کاشان گفت: توسعه نامتوازن شهری موجب کاهش ظرفیت‌های سکونتی و عملکردی مراکز تاریخی شده است.

وی افزود: در کنار حفاظت از بناهای ارزشمند، باید به احیای حیات اجتماعی و اقتصادی بافت‌های تاریخی نیز توجه شود.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: میان حفاظت و توسعه تعارض واقعی وجود ندارد و این دو رویکرد باید در کنار یکدیگر دنبال شوند.

وی گفت: همه طرح های توسعه و عمران شهری باید در چارچوبی یکپارچه تدوین شوند تا نقش بافت‌های تاریخی در ساختار شهر به‌صورت منسجم دیده شود.

کاظمیان همچنین افزود: افزودن پیوست‌های مختلف پس از تهیه **طرح**‌های شهری، به جای تقویت انسجام، گاهی موجب پراکندگی بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.

وی دستیابی به راه‌حلی همگرا برای حفاظت و توسعه را زمینه‌ساز تحقق عدالت فضایی دانست و گفت: بافت تاریخی باید جایگاه واقعی خود را در سازمان فضایی شهر بازیابد؛ جایگاهی که علاوه بر موقعیت مکانی، بیانگر هویت، کارکرد و نقش آن در توسعه شهری باشد.