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مدیریت بحران مازندران از افزایش ارتفاع موج دریا تا ۳.۲ متر و ممنوعیت فعالیتهای تفریحی و صیادی در روزهای آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ادارهکل مدیریت بحران مازندران با صدور هشدار نسبت به مواج و طوفانی شدن دریای خزر در روزهای آینده، از شهروندان، گردشگران و فعالان دریایی خواست از هرگونه فعالیت پرخطر در دریا خودداری کنند.
ادارهکل مدیریت بحران استان با اشاره به صدور هشدار هواشناسی دریایی سطح نارنجی شماره ۷ اعلام کرد: از صبح دوشنبه ۵ مردادماه تا صبح چهارشنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۵، دریای مازندران با افزایش ارتفاع موج و وزش باد شدید مواجه خواهد شد.
بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، با شمالی شدن جریان هوا و عبور موج از تراز میانی جو، سرعت وزش باد در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان به ۱۵ تا ۱۷ متر بر ثانیه خواهد رسید و ارتفاع امواج در برخی مناطق تا ۳.۲ متر افزایش مییابد.
مدیریت بحران مازندران افزود: در این شرایط، احتمال غرق شدن شناگران، واژگونی قایقهای تفریحی و صیادی، اختلال در تردد شناورها، آسیب به سازههای دریایی و تجهیزات صید و پرورش ماهی وجود دارد.
این ادارهکل از شهروندان و گردشگران خواست در این مدت از شنا و هرگونه فعالیت تفریحی در دریا به طور جدی خودداری کنند.
همچنین از صیادان و دارندگان شناورهای سبک درخواست شده است از تردد و فعالیت دریایی در این بازه زمانی پرهیز کنند و فعالیت شناورهای بزرگ نیز تنها با رعایت کامل ملاحظات ایمنی و هماهنگی با مراجع ذیربط انجام شود.
ادارهکل مدیریت بحران مازندران تأکید کرد: مسئولان بنادر، دستگاههای امدادی و خدماتی و بهرهبرداران دریایی باید تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی به کار گیرند.
این ادارهکل همچنین از دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران استان خواست با حفظ آمادگی کامل، نسبت به اطلاعرسانی و اجرای اقدامات پیشگیرانه در مناطق ساحلی اقدام کنند.