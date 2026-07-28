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آیین آزادسازی ۸۷ نفر از محکومان مالی و زندانیان جرایم غیرعمد استان خوزستان با حضور نماینده ولی فقیه در استان، رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان و مدیرکل زندانهای خوزستان، اعضای شورای اداری زندانها در محل زندان سپیدار اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس کل دادگستری خوزستان در این مراسم گفت: مواجهه با افرادی که بهدلیل جرایم غیرعمد، غفلت یا مشکلات مالی در زندان بهسر میبرند، نیازمند رویکردی مبتنی بر حمایت و مهرورزی است و باید با استفاده از ظرفیت خیران، ستاد دیه و ترویج فرهنگ گذشت، زمینه آزادی این افراد فراهم شود.
علی دهقانی با تأکید بر اهمیت مهرورزی در نظام اجتماعی و حقوقی کشور، این مفهوم را از مهمترین و ارزشمندترین مبانی روابط انسانی دانست و گفت: مهرورزی ریشه الهی دارد و در آموزههای دینی، خداوند متعال با صفات «رحمان» و «رحیم» در صدر سورههای قرآن کریم معرفی شده است.
وی با بیان اینکه مدیران زندانها در قبال زندانیان وظایف مشخصی دارند، افزود: مواجهه با افرادی که بهدلیل جرایم غیرعمد، غفلت یا مشکلات مالی در زندان بهسر میبرند، نیازمند رویکردی مبتنی بر حمایت و مهرورزی است و باید با استفاده از ظرفیت خیران، ستاد دیه و ترویج فرهنگ گذشت، زمینه آزادی این افراد فراهم شود.
رئیسکل دادگستری خوزستان با تشریح جزئیات اقدام انجامشده برای آزادی این زندانیان گفت: در این مرحله، ۸۷ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و مالی با مجموع بدهی بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان آزاد شدند که بیش از ۲۲ میلیارد تومان با گذشت شکات، ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از محل آورده مددجویان، ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از طریق تسهیلات بانکی و ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز با کمک بلاعوض ستاد دیه و مابقی نیز بصورت اعسار تقسیط شده است.