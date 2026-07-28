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نمایشگاه عکس شهدای رمضان روایت پدرام افشاری در داران برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نمایشگاه عکس «روایت حماسه در قاب تصویر» در راستای پاسداشت رشادتهای دلاورمردان جنگ تحمیلی سوم و و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، با حضور مسئولین، هنرمندان و خانواههای معزز شهدا در محل نگارخانه مهر ارشاد داران افتتاح شد.
در این نمایشگاه ۱۴ قطعه عکس از آقای پدرام افشاری بادجانی به نمایش درآمده که روایتگر لحظات سرنوشت ساز و حماسه آفرینی رزمندگان جنگ رمضان است.
کورس بدیعی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فریدن گفت: برگزاری این نمایشگاه نه تنها ادای دینی به شهدای عملیات رمضان است بلکه فرصتی است تا با زبان هنر، مفاهیم عمیق ایثار، مقاومت و عطش عارفانه رزمندگان را برای نسل جدید تبیین شود.
علاقه مندان میتوانند برای بازدید از این نمایشگاه تا ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۳ به محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فریدن مراجعه کنند.