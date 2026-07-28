به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نمایشگاه عکس «روایت حماسه در قاب تصویر» در راستای پاسداشت رشادت‌های دلاورمردان جنگ تحمیلی سوم و و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، با حضور مسئولین، هنرمندان و خانواه‌های معزز شهدا در محل نگارخانه مهر ارشاد داران افتتاح شد.

در این نمایشگاه ۱۴ قطعه عکس از آقای پدرام افشاری بادجانی به نمایش درآمده که روایتگر لحظات سرنوشت ساز و حماسه آفرینی رزمندگان جنگ رمضان است.

کورس بدیعی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فریدن گفت: برگزاری این نمایشگاه نه تنها ادای دینی به شهدای عملیات رمضان است بلکه فرصتی است تا با زبان هنر، مفاهیم عمیق ایثار، مقاومت و عطش عارفانه رزمندگان را برای نسل جدید تبیین شود.

علاقه مندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه تا ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۳ به محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فریدن مراجعه کنند.