دوره‌های مهارتی مرکز فنی و حرفه‌ای شهرستان اسدآباد در حال برگزاری است و مسیر آموزش و توانمندسازی جوانان با قوت ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در پی حمله دشمن آمریکایی صهیونی به مرکز فنی و حرفه‌ای شهرستان اسدآباد در ۲۴ اسفند پارسال، دو نفر از کارکنان این مرکز به شهادت رسیدند؛ با این حال، مجموعه فنی و حرفه‌ای با تکیه بر عزم و اراده کارکنان و مربیان، فعالیت‌های آموزشی خود را ادامه داده و کلاس‌های مهارتی همچنان برقرار است.

در این مرکز، کارآموزان در رشته‌های مختلف مهارتی، آموزش‌های تئوری و عملی را زیر نظر مربیان فرا می‌گیرند و با استفاده از تجهیزات و امکانات آموزشی، برای ورود به بازار کار و ایجاد زمینه اشتغال آماده می‌شوند.

تداوم فعالیت این مرکز نشان می‌دهد آموزش و مهارت‌آموزی همچنان در مسیر توانمندسازی نیروی انسانی و ایجاد فرصت‌های شغلی دنبال می‌شود.

مسیری که مربیان و کارآموزان با انگیزه و تلاش، برای تحقق آن گام برمی‌دارند و یاد و خاطره شهدای این مجموعه را نیز با ادامه مسیر خدمت و آموزش، زنده نگه می‌دارند.